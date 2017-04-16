İhraca lise freni

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in de aralarında bulunduğu yedi FETÖ'cüyü kulüpten ihraç eden Galatasaray yönetimi, aidatlarını ödemedikleri için kulüp üyeliği dondurulan ve ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 2 bin 700 kişi için ara formül aramaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün kulislerinde, Başkan Özbek'e yapılan bilgilendirmede 2700 üyeden 1800'ününün Galatasaray Lisesi mezunu üyeler olduğu ve kulüpten ihraç edilmeleri halinde gelecek yıl yapılacak seçimde dengelerin değişebileceği hatırlatıldı. Yıllardır ödemedikleri aidatların ihraç edilmeleri halinde silineceğini bilen üyelerin "İhraç ederlese bu tahsilatı yapamazlar. Üyelik kontenjanı Liseliler için otomatik çalışıyor. 1800 Liseli tekrar üye olmaya kalkarsa, Galatasaray'a 10 yıl boyunca dışardan kimse üye olamaz" dedikleri gelen haberler arasında.