37'lik Gökdeniz'den flaş karar!

Giriş Tarihi: 17.4.2017 15:46 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 16:12
37'lik Gökdeniz'den flaş karar!

Rubin Kazanlı Gökdeniz Karadeniz aldığı flaş kararı Rus basınına açıkladı...

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37'lik Gökdeniz'den flaş karar!
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