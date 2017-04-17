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Fenerbahçe sezon öncesi Talisca'yı istememiş!
Fenerbahçe sezon öncesi Talisca'yı istememiş!
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2017
09:42
Güncelleme Tarihi: 17.4.2017
09:56
Beşiktaş'ta harikalar yaratan Talisca'nın Fenerbahçe'ye de teklif edildiği belirlendi.
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