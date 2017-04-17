Fenerbahçe sezon öncesi Talisca'yı istememiş!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.4.2017 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 09:56
Fenerbahçe sezon öncesi Talisca'yı istememiş!

Beşiktaş'ta harikalar yaratan Talisca'nın Fenerbahçe'ye de teklif edildiği belirlendi.

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Fenerbahçe sezon öncesi Talisca'yı istememiş!
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