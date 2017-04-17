İşte Hakan Balta'nın yeni takımı!

FOTOMAÇ

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.4.2017 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 10:09
İşte Hakan Balta'nın yeni takımı!

Galatasaray'dan ayrılmayı planlayan tecrübeli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

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İşte Hakan Balta'nın yeni takımı!
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