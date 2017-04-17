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Süper Lig'de dev takas!
Süper Lig'de dev takas!
TAKVİM
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2017
11:08
Güncelleme Tarihi: 17.4.2017
11:45
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında sezon sonunda önemli bir takasın gerçekleşeceği öne sürüldü.
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