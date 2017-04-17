Süper Lig'de dev takas!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.4.2017 11:08 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 11:45
Süper Lig'de dev takas!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında sezon sonunda önemli bir takasın gerçekleşeceği öne sürüldü.

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Süper Lig'de dev takas!
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