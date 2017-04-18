Ahmet Çakar: "Derbiyi kaybeden..."

Galatasaray, Bruma için Tottenham ile 15 milyon Euro'ya anlaştı iddiaları var. Bruma'yı satmak doğru mu? Ayrıca Sneijder'in de gitmesi gündemde. Galatasaray'da bir kadro revizyonu olmalı mı?

Podolski zaten gitti, Bruma'yı satarlar, Sneijder de ayrılırsa ve takıma gerekli takviyeler yapılmazsa, Galatasaray, gelecek sezon ligde ilk 5'e bile giremez. Şimdi diyebilirler ki "Bruma'dan gelecek parayla transfer yapabiliriz." Ama bu transferleri futbolun f'sinden anlamayan Başkan Dursun Özbek ve yancıları yapacaksa, hiç yapmasınlar daha iyi... Onların yaptıkları transferleri gördük. Hiçbiri Galatasaray'ın oyuncusu değil. Eğer transferi teknik direktör İgor Tudor'a bırakacaklarsa daha büyük hata yaparlar. Tudor da kendi menajeri ve kendi menajerine yakın menajerler vasıtasıyla Hırvat ağırlıklı futbolculara milyonlarca Euro ödetecek. Bruma'yı satmak, Sneijder'i satmak ve yerlerine onlar ayarında etkili oyuncular koyamamak, bir anlamda küçülmek, sıradanlaşmak ve köy takımına dönüşmek olacaktır. Galatasaray'da transfer Dursun Özbek ya da yancılarına bırakılmayacak kadar önemli bir olaydır. Şimdiye kadar transferde sınıfta kaldılar.