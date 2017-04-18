Bandırmaspor: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında son sıradaki Bandırmaspor, play-off mücadelesi veren Göztepe ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Bandırmaspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bandırmaspor, yeni teknik direktörü Mustafa Uğur önderliğinde çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Göztepe Yılmaz Vural önderliğinde çıktığı 3 maçın 2'sini kaybetmiş oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Üstün, 50. dakikada Doğan, 74. dakikada Gökhan kaydetti. Göztepe'nin golünü 75. dakikada Jahovic attı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor TFF 1. Lig'deki puanını 25'e çıkarırken, Göztepe 43 puanda kaldı.

Göztepe gelecek hafta İzmir'de Adana Demirspor'u konuk edecek. Bandırmaspor ise gelecek hafta deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Serkan Çınar xxx, Orkun Aktaş xxx, Erdem Bayık xxx



Bandırmaspor: Okan xxx, David xx, Doğan xxx (Özgür dk. 85 ?), Serkan xx, Gökhan Karadeniz xxx (Ömer 90+2 ?), Da Silva xx, Feridun x (Sertaç dk. 73 x), Gökhan Yılmaz x, Fofana xxx, Üstün xxx , Bahri x

Yedekler: Ali Türkan, Oğulcan Şahin, Kıvanç Karakaş

Teknik Direktör: Mustafa Uğur



Göztepe: Günay x, Leo Schwechlen x, Soner x (Mehmet dk. 68 x), Hakan x (Segbefia dk. 46 x), Fuchs x, Jahovic xx, Gosso x, Tanju x, Halil x, Gençer x, Tayfun x (Sinan dk. 44 x)

Yedekler: Yavuz Aygün, Emre Aygün, Alexhander Kobakhidze, Lokman Gör

Teknik Direktör: Yılmaz Vural



Sarı kartlar: Bahri, Da Silva (Bandırmaspor)

Goller: Üstün (dk. 22), Doğan (dk. 50), Gökhan Karadeniz (dk. 74) (Bandırmaspor), Jahovic (dk. 76) (Göztepe)