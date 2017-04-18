Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.4.2017 09:26 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 09:33
Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor!

Rusya'da Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor!
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