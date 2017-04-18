ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor!
Lyon maçı öncesi şok sakatlıklar!
Sneijder’e moral Lens’e kilit
BASKETBOL
Açılış Fener’den
Obradovic kesin konuştu
Mahmut Uslu: Bir gün Avrupa Şampiyonu olacağız
TÜM SPORLAR
Spor turu
Bakan Kılıç’tan Samsun’a teşekkür
Final ve üçüncülük maçlarının programı belirlendi
TRANSFER
Pino, Endonezya'ya transfer oldu
37'lik Gökdeniz'den flaş karar!
Tolgay Arslan ayrılıyor mu? Beşiktaş'tan açıklama...
SPOR MAGAZİN
Andrea Agnelli, Deniz Akalın için kesenin ağzını açtı
Caner Erkin eski kayınpederi hakkında suç duyurusunda bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı mahalle maçında
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Millete yine saygı duymadılar
Kaybedenler kulübü
Kafede oturanların üzerine yürüdü!
‘Size bir sürprizim var’
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Musul'da yerlerinden edilen kişi sayısı yarım milyona yaklaştı
FETÖ'cü savcı HSYK Başkanının çağrıları üzerine itirafçı oldu
GATA Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
35 bin kişiye 75 milyonluk şok
İlk günden 45 milyarlık katkı
Referandumun 3 sonucu var istikrar umut güven
Yapısal reformlar başlıyor
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Denizin dibinde bakın neler buldular?
"Engelimin, yaşadıklarımın kullanılmasına üzüldüm"
Mersin'de tehlikeli gerginlik
İstanbul'da yağmur etkili oluyor
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Pet şişeyi tarihe gömecek buluş
‘Annemin ölümüyle 20 yıl sonra yüzleştim’
Batı’da ‘evet’ hazımsızlığı
Facebook’ta canlı yayında cinayet
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
1100 TL'ye kendi iPhone'unu yaptı
İstanbul'da lale vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaretler
Referandumda İstanbul'un hangi ilçesinde "Evet" hangi ilçesinde "Hayır" çıktı?
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa birliği için millete gideriz
'Seçimlere gölge düşüremezsiniz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İdam' açıklaması
SPOR
Metin Albayrak'tan Lyon başkanına cevap!
Turgay Demir: Takımın çıkmasını beklediler!
Lyon'da saha karıştı!
SAĞLIK
Meme büyütme operasyonlarında silikon ve yağ enjeksiyonu yöntemleri
Kum saati estetiği nedir?
Vücutta kombine estetik nasıl yapılır?
KOMİK
Kedi, arkadaşını bırakmak istemeyince...
Arıkuşlarının böcek avı için dahiyane planı
Muzip nineden sulu şaka!
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor!
Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor!
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2017
09:26
Güncelleme Tarihi: 18.4.2017
09:33
Rusya'da Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı.
HABERİN DEVAMI
1
2
3
4
5
6
SİTENE EKLE
CROPY
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz