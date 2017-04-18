Fransa’dan destek: Başkan

Giriş Tarihi: 18.4.2017
Fransa’dan destek: Başkan

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından, milli futbolcu Mevlüt Erdinç, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını “Başkan” notuyla paylaştı

Fransa'nın Metz takımında forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Üzerinde 'Başkan' ifadesinin yer aldığı fotoğrafın altında ise, "Futbolcu olmadan önce normal bir insanım, tarafım var, fikrim var, özgürüm" açıklamasını yaptı


Mevlüt Erdinç, bir hafta önce Fransa Konsolosluğu'nda oyunu kullanmış ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına "Kararımız net" yazmıştı.

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Fransa’dan destek: Başkan
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