Fransa’dan destek: Başkan

Fransa'nın Metz takımında forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Üzerinde 'Başkan' ifadesinin yer aldığı fotoğrafın altında ise, "Futbolcu olmadan önce normal bir insanım, tarafım var, fikrim var, özgürüm" açıklamasını yaptı





Mevlüt Erdinç, bir hafta önce Fransa Konsolosluğu'nda oyunu kullanmış ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına "Kararımız net" yazmıştı.