Beşiktaş'tan 7 milyon TL'lik imza

Ligde ve Avrupa'da başarılı şekilde yoluna devam eden Beşiktaş, sponsorluk anlaşmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, forma sponsorlarından olan Kalde Klima ile olan anlaşmasını 1 yıl daha uzattı. 2017-2018 sezonunu kapsayan anlaşmanın detayları, Beşiktaş tarafından KAP'a açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Şirketimiz ile Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf San A.Ş. arasında Reklam Hakları Sözleşmesinin 2017-2018 sezonunu kapsayacak şekilde uzatılmasına dair 7.000.000 TL + KDV bedelle ek protokol 19.04.2017 tarihinde imzalanmıştır."