Cisse'den Lyon'a uyarı: 'Büyük bir kalabalığa karşı oynayacaksınız'

Beşiktaş'ta 2007-2009 yılları arasında forma giyen Fransız futbolcu Edouard Cisse, siyah beyazlı takımın yarın oynayacağı Lyon maçını değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'IN TUR ŞANSI VAR

Beşiktaş'ın hala tur şansı olduğunu ve Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmenin Beşiktaş adına büyük önem taşıdığını söyleyen Cisse, özellikle taraftarlara dikkat çekti.

İşte Cisse'nin sözleri:

LYON SADECE 11 KİŞİYE KARŞI OYNAMAYACAK

"Beşiktaş taraftarı olağanüstü ateşliydi. Maçın sonuna kadar yüksek sesle, olumlu yönde destek veriyorlardı. Beşiktaş maçı, Lyon için oldukça karmaşık geçecektir. Lyon sadece 11 kişiye karşı oynamayacak, büyük bir kalabalıkla da mücadele etmek zorunda kalacak."

TÜRKİYE'DE ATMOSFER 'ELEKTİRİKLİ'

"Beşiktaş taraftarı Paris ya da Marsilya'dakilere benzemez. Bana 'Marsilya'da dikkatli ol. Taraftarlar çok ateşlidir' demişlerdi. Ben de onlara, 'Dinleyin; Ben 2 sene Türkiye'de Beşiktaş'ta oynadım!" diye cevap verdim. Türkiye'deki tecrübemde oldukça 'elektirikli' atmosferler yaşadım."

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler