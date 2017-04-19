Tudor'dan Van Persie uyarısı

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.4.2017 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 09:46
Tudor'dan Van Persie uyarısı

Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Igor Tudor'dan Robin Van Persie uyarısı geldi.

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Tudor'dan Van Persie uyarısı
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