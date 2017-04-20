Barcelona çekirgesi Juventus önünde zıplamadı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabında sonucu en çok merak edilen rövanş karşılaşması dün gece oynandı. Camp Nou'da Barcelona
ile Juventus
kozlarını paylaşırken, 4-0 mağlup olduğu PSG'yi mucizevi şekilde 6-1 yenerek, çeyrek final biletini alan Katalan ekibinin, 3-0'lık hezimet sonrası Juve'ye aynı yanıtı vereceğini düşünenler hayal kırıklığı yaşadı. İtalyanlar, 90 dakika boyunca Lionel Messi ve arkadaşlarına sadece 1 isabetli şut şansı tanırken, 0-0'lık sonuçla yarı finale yürüdüler.
Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri yarın çekilecek kura ile belli olacak.
BİR GÖRÜŞ
BARSELONA
ÖMER ÜRÜNDÜL
Komutan Chiellini!
Barcelona, müthiş bir seyirci desteğine rağmen bu kez ikinci mucizeyi gerçekleştiremedi. Rakip Juventus gibi bir takım olunca da zaten pek mümkün değildi. Juventus, çok deneyimli Chiellini'nin yönetiminde alan daraltan savunma kurgusuyla Barcelona'yı karşılarken, fırsat buldukça da kontratakları ihmal etmedi. Cuadrado, 90 dakika boyunca Barcelona'yı tedirgin eden sprinterdi. Messi, kalabalık kademeli savunma karşısında ve kendisine alınan tedbirler yüzünden çok az şans bulabildi... Rakitic ile Roberto'nun kulvarı ise hiç çalışmadı... 60. dakikada yorulana kadar hücum gücünün odak noktası Neymar'dı... Suarez ise Chiellini'nin gölgesinden nefes alamadı...
Kazanılan kornerlerde, Juventus savunmasından Barcelona'nın kafa golü bulması ancak sürpriz olurdu... Bir gerçeği kabul etmek lazım ki Barcelona bu sene bir düşüş yaşıyor. PSG zaferinin moraliyle Juventus'tan ilk maçta 3 gol yemeleri, La Liga'daki puan durumu da bunu gösteriyor. Juventus da Barcelona'dan iki maçta hiç gol yemiyorsa
takım savunmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor... Nokta santrfor olarak tanıdığımız Mario Mandzukic bile genelde sol bek gibi oynadı!