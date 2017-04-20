Beşiktaş taraftarından Lyon'a geceyarısı sürprizi!

Giriş Tarihi: 20.4.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 10:06
Beşiktaş taraftarından Lyon'a geceyarısı sürprizi!

Lyon'a Beşiktaş taraftarından geceyarısı sürpriz geldi!

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş taraftarından Lyon'a geceyarısı sürprizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz