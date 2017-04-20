Hakem odasını bastılar

BÜLENT TİMURLENK

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.4.2017
Hakem odasını bastılar

İspanyol medyası, li Lewandowski, Vidal ve Thiago’nun, maçtan sonra hakem Kassai’nin odasını basıp, küfürler savurduğunu iddia etti

, evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında, Santiago Bernabeu'da 'e 4-2 mağlup olup, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Alman ekibinin 3 yıldızı, maçın ardından oyunun kaderini etkileyen, fahiş hatalara imza atan hakem Viktor Kassai'nin soyunma odasınını bastı. İspanyol medyası, dün Robert Lewandowski, Arturo Vidal ve Thiago'nun maçın sonunda Bernabeu'da hakem odasına dalıp, Kassai'ye sayısız küfürler savurduklarını yazarken, stadyum güvenliğinin ve polisin, bu 3 futbolcuyu odadan çıkardığını okuyucularına duyurdu. Bu arada Bayern Münih, Madrid deplasmanına gelen taraftarlarına aşırı şiddet uygulayan İspanyol polisleri, UEFA'ya şikayet edeceğini açıkladı.



RAMOS: İŞİNE BAK PİQUE
Real Madrid lehine verilen kararlar, Alman medyasını çileden çıkartırken, Pazar akşamı El Clasico'da (Real Madrid-Barcelona) rakip olacak olan Pique ve Sergio Ramos birbirine girdi. Pique, Real'in galibiyeti için sadece üç noktanın yer aldığı bir tweet attı ve İspanya ayağa kalktı. Sergio Ramos, Barcelonalı oyuncuya canlı yayında televizyon kameraları aracılığıyla yanıt verip, "Pique, Real'e bakıp 3 nokta koyana kadar kazandıkları PSG maçını bir daha izlesin. Biz işimizi bitirdik. O da işine baksın" dedi.



NEREDESİN VİDEO HAKEM!
Fransa-İspanya arasında oynanan hazırlık maçında Video Hakem uygulamasıyla iki pozisyona müdahale edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Bayern Münih maçında 3 golün ofsayttan atılması, Avrupa'da "Video hakem gelecek sezon bütün lig ve Avrupa Kupaları'nda olmalı" fikrini manşetlere taşıdı. İşte Real Madrid-Bayern Münih maçında önceki gece yaşanan hakem faciası:
1 Vidal'in sarı kartlık faulünde hakem Kassai kartına başvurmadı.
2 Casemiro'nun Robben'e ceza sahası içinde yaptığı hareket penaltıydı, Kassai ender doğru düdüklerinden birini çaldı.
3 Oyun içinde defalarca faul yapan Casemiro, Robben ile girdiği sert ikili mücadelesinde hakem tarafından kart görmedi.
4 Vidal'ın, Assenso'ya yaptığı faulde sarı kartlık bir sert hareket yoktu. Cassai, Vidal'i ikinci sarı karttan oyundan attı.
5 Bayern Münih'in ikinci golünde Alman oyuncular ofsayt pozisyonundaydı.
6 Pozisyonun devamında Realli Sergio Ramos kendi kalesine attı...
7 Real Madrid'in ikinci golünde Cristiano Ronaldo açık ofsayttı.
Real Madrid'in 3. golünde Marcelo'nun top ayağından çıktığında Cristiano Ronaldo yine ofsayttaydı. Portekizli'nin bu golü Bayern Münih'in ümitlerini tüketti.
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Hakem odasını bastılar
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