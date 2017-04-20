Hakem odasını bastılar

Bayern Münih
, evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında, Santiago Bernabeu'da Real Madrid
'e 4-2 mağlup olup, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Alman ekibinin 3 yıldızı, maçın ardından oyunun kaderini etkileyen, fahiş hatalara imza atan hakem Viktor Kassai'nin soyunma odasınını bastı. İspanyol medyası, dün Robert Lewandowski, Arturo Vidal ve Thiago'nun maçın sonunda Bernabeu'da hakem odasına dalıp, Kassai'ye sayısız
küfürler savurduklarını yazarken, stadyum güvenliğinin ve polisin, bu 3 futbolcuyu odadan çıkardığını okuyucularına duyurdu.
Bu arada Bayern Münih, Madrid deplasmanına gelen taraftarlarına aşırı şiddet uygulayan İspanyol polisleri, UEFA'ya şikayet edeceğini açıkladı.
RAMOS: İŞİNE BAK PİQUE
Real Madrid
lehine
verilen
kararlar,
Alman
medyasını
çileden çıkartırken, Pazar akşamı El
Clasico'da (Real Madrid-Barcelona)
rakip olacak olan Pique ve Sergio Ramos
birbirine girdi. Pique, Real'in galibiyeti
için sadece üç noktanın
yer aldığı bir tweet
attı ve İspanya ayağa
kalktı. Sergio Ramos,
Barcelonalı oyuncuya
canlı yayında televizyon
kameraları aracılığıyla
yanıt verip, "Pique, Real'e bakıp 3 nokta koyana kadar kazandıkları PSG maçını bir daha izlesin. Biz işimizi bitirdik. O da işine baksın"
dedi.
NEREDESİN VİDEO HAKEM!
Fransa-İspanya
arasında oynanan hazırlık maçında Video Hakem uygulamasıyla iki pozisyona müdahale edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Bayern Münih maçında 3 golün ofsayttan atılması, Avrupa'da "Video hakem gelecek sezon bütün lig ve Avrupa Kupaları'nda olmalı"
fikrini manşetlere taşıdı. İşte Real Madrid-Bayern Münih maçında önceki gece yaşanan hakem faciası:
1
Vidal'in sarı kartlık faulünde hakem Kassai kartına başvurmadı.
2
Casemiro'nun Robben'e ceza sahası içinde yaptığı hareket penaltıydı, Kassai ender doğru düdüklerinden birini çaldı.
3
Oyun içinde defalarca faul yapan Casemiro, Robben ile girdiği sert ikili mücadelesinde hakem tarafından kart görmedi.
4
Vidal'ın, Assenso'ya yaptığı faulde sarı kartlık bir sert hareket yoktu. Cassai, Vidal'i ikinci sarı karttan oyundan attı.
5
Bayern Münih'in ikinci golünde Alman oyuncular ofsayt pozisyonundaydı.
6
Pozisyonun devamında Realli Sergio Ramos kendi kalesine attı...
7
Real Madrid'in ikinci golünde Cristiano Ronaldo açık ofsayttı.
Real Madrid'in 3. golünde Marcelo'nun top ayağından çıktığında Cristiano Ronaldo yine ofsayttaydı. Portekizli'nin bu golü Bayern Münih'in ümitlerini tüketti.