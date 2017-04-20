Tehdit gibi ceza!

Nisan'da Lyon'un ev sahipliğinde Parc OL'de oynanan Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayak karşılaşmasında çıkan saha olaylarının faturası ağır oldu. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın hafta boyunca verdiği manipülatif demeçlerden etkilenmiş görünen UEFA Disiplin Kurulu, olayların sorumlusu olan Lyon Kulübü'ne verdiği cezanın aynısını Beşiktaş
'a da uygun gördü. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş, taraftarının saha olayları, meşale yakmaları ve yabancı madde atmaları gerekçeleriyle 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası aldı.
Bu karara göre; Beşiktaş taraftarları 2018/19 sezonu sonuna dek herhangi bir saha olayına karışırsa kulüp, 1 yıl Avrupa kupalarından men edilecek. Beşiktaş için verilen ceza, Lyon Kulübü için aynen geçerli. Ertelemeli cezanın yanı sıra iki kulüp de UEFA'ya 100 bin Euro ödeme yapacak.
FİKRET ORMAN SAVUNACAK
Önce UEFA Tahkim Kurulu, sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde cezaya itiraz hakkı bulunan Beşiktaş, yarına kadar bu hakkını kullanacağını duyurdu. Başkan Fikret Orman, bizzat savunma yapacağını dile getirdi.
Lyon'un gözü dönmüş bir taraftarı, eline geçirdiği koltuk değneği ile kadın ve çocuk demeden Beşiktaşlılar'ın bulunduğu tribünde terör estirmişti.
?FENERBAHÇE'NİN DE BAŞINA GELMİŞTİ
Fenerbahçe, 2012/2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselirken, 14 Şubat 2013'te Kadıköy'de oynanan BATE Brosiov maçı hafızalara kazınmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, seyircisiz oynanan karşılaşmada saha dışından saha içerisine atılan meşaleler nedeniyle benzer bir yaptırımla karşı karşıya kalmıştı. UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye iki yıl ertelemeli, bir yıl Avrupa'dan men cezası vermiş, sarı-lacivertli kulüp iki yıl boyunca Avrupa arenasında oynadığı her müsabaka öncesi taraftarına ciddi uyarılarda bulunmuştu.
NELER YAŞANMIŞTI?
Beşiktaş'ın ceza almasına sebep olan karşılaşma öncesi Lyon tribünlerinden bilet satılan bazı Beşiktaş taraftarlarının patlattığı birkaç torpil üzerine maskeli Fransızlar, önce siyah-beyazlı taraftarlara saldırmış ardından ise sahayı işgal etmişti. Lyon taraftarı goller sonrası da sahaya inmişti.
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
ARTIK BEŞİKTAŞ'IN DEĞİL TÜRKİYE'NİN MESELESİDİR
İlk maç bittiği zaman, "Beşiktaş uyanık olsun" demiştim... Çünkü bu olayların bir tesadüf olmadığı, maçın ardından hemen lobi çalışmalarının başlaması gerektiği ortadaydı. Korktuğumuz da başımıza geldi. Sanki sahaya giren Beşiktaş taraftarı, saldırganlar Beşiktaş taraftarı, önlem almayan da Türk polisi! Bu ceza bir şaka olmalı… Evet şaka olmalı!.. Fransızlar'ın günahlarının bedelini niye Beşiktaş ödüyor? Bu sokakta tartıştığı birisini bıçaklayan adamla kurbanının aynı cezayı almasına benziyor! Bunun adı resmen ayrımcılıktır, Türk düşmanlığıdır. Bunun başka bir izahı yok. Nasıl elma ile armudu aynı kefeye koyarsınız? Ortada bu kadar vahim hatalar varken, UEFA, Lyon'a verdiği cezanın birebir aynısını Beşiktaş'a veriyorsa yazıklar olsun! Bir sözüm de Beşiktaş yöneticileri ve UEFA'daki temsilcimiz Servet Yardımcı'ya… Yahu bir haftadır Lyon Başkanı Aulas, ortalığı birbirine katarken herkes "Ceza yok, en fazla bir para cezası olur" diyordu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Beşiktaş bir an önce gerekli hukuki süreci başlatmalı. Sizin yarın (bugün) önemli bir maçınız var ve 24 saat kala bu kararı UEFA açıklıyor. Maç İstanbul'da.. Lyon taraftarı maçta yok. Ben bu karardan ne anlıyorum biliyor musunuz? Beşiktaş'a adeta "Elen, yola devam etme" mesajı bu.. Artık bu mesele, Beşiktaş'ın değil Türkiye'nin meselesidir. Umarım ki UEFA Tahkim Kurulu, bu skandal karardan, bu utançtan geri döner..
BEŞİKTAŞ: TARAFLI VE SKANDAL BİR CEZA
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, karara büyük tepki gösterdi ve UEFA'nın skandal bir uygulamaya imza attığını söyledi. Albayrak, "Bizim sorumluluğumuzda olmayan olaylarda Lyon ile eşit tutulup aynı cezaya çarptırılmamız UEFA'nın ne kadar taraflı bir karar verdiğini gösteriyor. Bu skandal kararın tartışılacak hiç bir yönü yok. 17 bin Türk vatandaşa bilet satıyorlar. Bunlar bizim sorumluluğumuzda olamaz diye bildirdik. Çıkan olayların sorumluluğu Lyon emniyetinde iken verilen bu cezayı kabul etmek mümkün değil. Bu cezanın kaldırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
AULAS'TAN TARİHİ İTİRAF
Lyon Başkanı Aulas, cezaları değerlendirdi: "İki kulüp için hakkaniyetli bir karar olduğunu düşünüyorum ama kararın rövanş öncesi duyurulması Beşiktaş için ağır bir durum tabii ki."