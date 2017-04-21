Avrupa Ligi yarı final kuraları çekildi! Lyon'un rakibi...

Giriş Tarihi: 21.4.2017 13:59 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 14:38
Avrupa Ligi yarı final kuraları çekildi! Lyon'un rakibi...

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş'ı penaltılarla eleyerek tur atlayan Lyon, Hollanda'nın Ajax takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı

Kura çekimine Beşiktaş'ı eleyen Lyon'un yanı sıra Manchester United, Celta Vigo ve Ajax takımları katıldı.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oldu:

Ajax (Hollanda) - Lyon (Fransa)
Celta Vigo (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Yarı finalde ilk maçlar 4 Mayıs'ta, rövanşları ise 11 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

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Avrupa Ligi yarı final kuraları çekildi! Lyon'un rakibi...
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