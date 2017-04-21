Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Giriş Tarihi: 21.4.2017 13:18 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 13:32
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'in iki ekibi Real Madrid ile Atletico Madrid birbiriyle eşleşti. Madrid temsilcileri geçen sene final oynamış ve penaltılara giden maçı Real Madrid kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

Yarı finalin diğer ayağında Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Juventus ekibi birbirlerine rakip oldu.

Devler Ligi'nde ilk maçlar 2-3 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Monaco-Juventus eşleşmesinin galibi finalde ev sahibi konumunda olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri şöyle:

Real Madrid - Atletico Madrid

Monaco-Juventus

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
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