Canın sağ olsun Beşiktaş!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında sahasında Lyon'u ağırladı.

Normal ve uzatma süreleri 2-1 sona eren maçı penaltı atışları sonucu 7-6 kazanan Lyon bir üst tura yükseldi.

Lyon'la beraber Celta Vigo, Manchester United ve Ajax da yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.

MAÇIN GOLLERİ

BEŞİKTAŞ: 2

27' Talisca

58' Talisca

LYON: 1

35' Lacazette

PENALTILAR



BEŞİKTAŞ

Atanlar: Babel, Cenk Tosun, Atiba, Tolgay, Talisca, Necip

Kaçıranlar: Tosic, Mitrovic

LYON

Atanlar: Fekir, Tolisso, Ghezzal, Rybus, Valbuena, Diakhaby, Gonalons

Kaçıranlar: Jallet

BEŞİKTAŞ-LYON MAÇINDAN KARELER

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Babel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Lopes'de kaldı.

5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Lopes yine gole izin vermedi.

14. dakikada Lacazette'nin soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Tolisso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

27. dakikada Beşiktaş golü buldu. Hızlı kullanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un içeri çevirdiği topa Talisca yerden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

34. dakikada Olympique Lyon beraberliği yakaladı. Gonalons'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Lacazette'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

41. dakikada savunmanın hatasında meşin yuvarlakla buluşan Lacazette'nin şutunda top direğin içine çarparak kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.

43. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Lopes'i geçen topu Jallet çizgiden uzaklaştırdı.

56. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında altıpasta topla buluşan Cenk'in kafa vuruşunda kaleci Lopes, meşin yuvarlağı çıkardı.

58. dakikada Adriano'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

63. dakikada defansın arkasında sarkan Lacazette'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Fabri meşin yuvarlağı çıkardı.

68. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Tousart'ın vuruşunda Atiba'ya çarpan topu kaleci Fabri son anda kornere çeldi.

88. dakikada sağ taraftan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Diakhaby'nin kafa vuruşunu Fabri çıkardı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Fabri, meşin yuvarlağı tekrar kurtardı.

90. dakikada Lacazette'nin ceza sahası sol tarafından içeri girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (UZATMALAR)

102. dakikada ceza sahası sol tarafından Valbuena'nın ortasında penaltı noktası bulunan Tousart'ın kafa vuruşunda kaleci Fabri topu kurtardı.

105. dakikada Fekir'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan Diakhaby'nin kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.

106. dakikada sap kanattan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde Atiba'nın indirdiği topta Cenk'in vuruşunda kaleci Lopes meşin yuvarlağı kurtardı.

112. dakikada Valbuena'nın sol taraftan içeri girerek yerde pasında altıpasta topla buluşan Tolisso'nun vuruşunu kaleci Fabri çıkardı.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Milorad Mazic xx, Milovan Ristis xx, Dalibor Djurdjevic xx

Beşiktaş: Fabri xxx, Gökhan Gönül xx, Mitrovic xx, Tosic x, Adriano xx (Beck dk. 77 x), Atiba xx, Oğuzhan xxx (Necip dk. 95 x), Quaresma xx (Tolgay dk. 117 x), Babel xxx, Talisca xxx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Tolga, Atınç, Gökhan İnler, Caner

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Lyon: Lopes xx, Jallet xx, Nkoulou xx, Diakhaby xx, Morel xx (Rybus dk. 120+1 ?), Tousart xx, Tolisso xx, Gonalons xx, Valbuena xx, Cornet xx (Fekir dk. 77 x), Lacazette xx (Ghezzal dk. 91 x)

Yedekler: Gorgelin, Yanga-Mbiawa, Ferri, Darder

Teknik Direktör: Bruno Genesio

Goller: Talisca (dk. 27, dk. 58), (Beşiktaş), Lacazette (dk. 34) (Lyon)

PENALTILAR

Atanlar: Babel, Cenk, Atiba, Tolgay, Talisca, Necip (Beşiktaş), Fekir, Tolisso, Ghezzal, Rybus, Valbuena, Diakhaby, Gonalons (Lyon)

Kaçıranlar: Tosic, Mitrovic (Beşiktaş), Jallet (Lyon)

Sarı kartlar: Adriano, Tosic, Gökhan Gönül (Beşiktaş), Gonalons (Lyon)