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Antalya'da fırtına şov
Antalya'da fırtına şov
Giriş Tarihi: 22.4.2017
18:32
Güncelleme Tarihi: 22.4.2017
21:04
Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u Rodallega'nin 2, Uğur Demirok'un 1 golüyle 3-0 mağlup etti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda
Antalya
spor'u 3-0 yendi.
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Antalya'da fırtına şov
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