Antalya'da fırtına şov

Giriş Tarihi: 22.4.2017 18:32 Güncelleme Tarihi: 22.4.2017 21:04
Antalya'da fırtına şov

Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u Rodallega'nin 2, Uğur Demirok'un 1 golüyle 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendi.

Detaylar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da fırtına şov
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz