Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan Aspor kameramanı ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.



Başakşehirli futbolcular Aspor muhabirine saldırdı

Maç sonunda teknik direktörler basın toplantısı yaparken Medipol Başakşehir'li Emre Belezoğlu, tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arka taraftan bir taraftar küfür etti. Bunun üzerine küfür eden taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, aspor muhabiri Selman Kutlu ve görüntü alan kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırdı.



Aspor muhabirine linç girişimine tepkiler büyüyor

Saldırı sonucu yaralanan Aspor muhabiri ve kameramanı polis futbolcuların arasından güçlükle aldı. Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi. Olayda başından yaralanan Aspor muhabiri Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü. İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu.

