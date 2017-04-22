Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, lider Beşiktaş'ın en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Yeni Rize Şehir Stadı'ndaki maçı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçını Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.



Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...

ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 2

Goller: Dk. 15 Alparslan Erdem, Dk. 71 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Süleyman Koç, Dk. 60 Alparslan Erdem (K.K.) (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Robin Yalçın'ın kısa pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Edomwonyi'nin bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

14. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol taraftan ceza sahası içine giren Edomwonyi'nin yerden pasında Süleyman Koç penaltı noktası üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun yerden sert şutunda filelere gitmekte olan topa son anda ayak koyan Yalçın Ayhan tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Medipol Başakşehir, kaleyi bulan ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan Caicara'nın kısa pasında topla buluşan Mahmut Tekdemir, bekletmeden Alparslan Erdem'i gördü. Bu futbolcu yaklaşık 20 metreden şutunda meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-1

28. dakikada Çaykur Rizespor defans oyuncularından seken topu takip eden Cengiz Ünder'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kweuke'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Edomwonyi'nin ayağından seken top takım arkadaşı Süleyman Koç'un önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan'ın sağından filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Yakoubi, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Igiebor, Petrucci, Süleyman Koç, Edomwonyi, Kweuke

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Adebayor

Goller: Dk.15 Alparslan Erdem (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Kweuke, Dk. 38 Petrucci (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Alparslan Erdem (Medipol Başakşehir)

ALPARSLAN ERDEM İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'de forma giyen oyuncu Alparslan Erdem, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.

Medipol Başakşehirli sol kanat oyuncusu Alparslan Erdem, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde turuncu-lacivertlilerin ilk golünü kaydederek, Süper Lig kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı. Alparslan bu golle kariyerindeki 2. gole imza atmış oldu.

Alparslan Erdem, kariyerindeki ilk golünü ise Medipol Başakşehir forması altında Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye karşı kaydetmişti.