Futbol ziyafeti

Süper Lig'de Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlarken, Avusturya'da Wien derbisi var. Rapid ile Austria karşı karşıya gelecek.

İspanya'da R.Madrid-Barcelona, İngiltere'de Arsenal-M.City, Hollanda'da PSV-Ajax, Belçika'da Anderlecht-Club Brugge maçları var.



Futbolseverler yarın futbola doyacak… Süper Lig'in 28. haftası, Galatasaray- Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Avusturya'da Wien derbisi heyecanı yaşanacak. Ligde 30. haftanın kapanış maçında Rapid Wien, sahasında Austria Wien ile yarın TSİ 17.30'da karşılaşacak. Derbilerin yanı sıra "El Clasico" olarak adlandırılan maçta Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. La Liga'nın 33. haftasındaki büyük rekabette, lider Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı TSİ 21.45'te ağırlayacak.



MESUT'LU ARSENAL, M.CİTY'Yİ AĞIRL IYOR

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden, ligde yarışın uzağında kalan Arsenal ile Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'in, Manchester ekibini konuk edeceği mücadelenin başlama vuruşu, TSİ 17.00'de. Hollanda Futbol Ligi'nin 32. haftasında, TSİ 17.45'te PSV Eindhoven sahasında Ajax ile 3 puan mücadelesine çıkacak. Belçika futbolunda aralarında büyük rekabet olan Anderlecht, Club Brugge'ü ağırlayacak. Şampiyonluk Grubu'ndaki 4. hafta müsabakası, TSİ 19.00'da.