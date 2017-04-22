Galatasaray Yönetimi, 'e minnettar!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.4.2017 10:25 Güncelleme Tarihi: 22.4.2017 10:33
Galatasaray Yönetimi, Volkan Demirel'e minnettar!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine yönelik bilet satışı sürüyor.

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Galatasaray Yönetimi, Volkan Demirel'e minnettar!
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