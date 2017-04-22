'dan ve 'a şok

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.4.2017 20:29 Güncelleme Tarihi: 22.4.2017 01:45
UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok

, ve 'un 2016-2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın devam edileceğini duyurdu

'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, ve'un 2016/2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulamasının süreceği bildirildi.

İtalyan ekibi Inter'e de iki Türk takımı ile aynı sınırlamaların uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016-2017'de finansal hedeflerini tutturduğu ve anlaşma hükümleri gereğince sarı-lacivertli kulübün, 2019-2020 sezonu sonuna kadar izlenmeye devam edileceği belirtildi.

Fransa'nın ile İtalya'nın Roma takımlarının da 2016-2017'de finansal hedeflerine ulaştığı ve gelecek sezon da kontrol altında olacakları kaydedildi.

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UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok
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