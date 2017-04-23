Advocaat'tan futbolculara hücum emri

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlanırken, teknik direktör Dick Advocaat tüm taktiğini 3 puan üzerine kurdu. Başakşehir'in dün Rize deplasmanında berabere kalması üzerine kontrollü oyun planını değiştiren Hollandalı çalıştırıcı, 'hücum emri' verdi. Tecrübeli teknik adamın, oyunculara, "Başakşehir'in yenilmesi derbiyi daha değerli hale getirdi. İkincilik için elimize önemli bir fırsat geçti. Galatasaray'ı yenip, Şampiyonlar Ligi'ni kapısını aralayalım" dediği gelen haberler arasında...



KJAER VE AATIF 11'DE



Sarı-lacivertli takımın derbi kadrosu da şekillendi. Advocaat'ın bu akşam Türk Telekom Arena'da kalede Volkan Demirel, geri dörtlüde Şener, Kjaer, Skertel ve Hasan Ali, ön liberoda Josef ile Mehmet Topal, önlerinde Alper Potuk, kanatlarda Jeremain Lens ve Aatıf, forvette ise Robin van Persie onbiri ile sahaya çıkması bekleniyor.



BÜYÜK MAÇ USTASI



Dick Advocaat, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında çıktığı hiçbir büyük maçta mağlup olmadı. G.Saray'ı ilk yarıda Kadıköy'de 2-0 mağlup eden Hollandalı, Trabzon'u deplasmanda 3-0 ile geçmişti. Ligde 0-0 berabere kaldığı Beşiktaş'ı da kupada dış sahada 1-0 devirip, eledi.



NİSANDA FENERBAHÇE



Ezeli rakipler 108 yıllık rekabette nisanda 40 kez karşılaştı. Fenerbahçe 15, Galatasaray 13 kez galip geldi, 12 maç ise berabere sonuçlandı. Nisandaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 53 golüne, sarı-kırmızılılar 40 golle yanıt verdi..