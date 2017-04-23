Başakşehirli futbolcular A Spor muhabirine saldırdı

Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan A Spor kameramanı ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.



Başakşehirli futbolcular Aspor muhabirine saldırdı

Maç sonunda teknik direktörler basın toplantısı yaparken Medipol Başakşehir'li Emre Belezoğlu, tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arka taraftan bir taraftar küfür etti. Bunun üzerine küfür eden taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, aspor muhabiri Selman Kutlu ve görüntü alan kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırdı.



Aspor muhabirine linç girişimine tepkiler büyüyor

Saldırı sonucu yaralanan A Spor muhabiri ve kameramanı polis futbolcuların arasından güçlükle aldı. Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi. Olayda başından yaralanan A Spor muhabiri Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü. İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu.

Başakşehir'den açıklama

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Başkan Gümüşdağ'ın açıklaması şu şekilde:



"Ben, yönetim kurulu arkadaşlarım ve hocamız, bir "kolej takımı" olma ruhunu, sportif başarıdan daha fazla önemseriz. Bu akşam Rize'de maçtan sonra oyuncularımızın bazılarının basın mensubu arkadaşlarımızla yaşadığı kısa da olsa tatsız münakaşa bu yüzden beni derinden üzdü.

Olaydan etkilenen basın mensubu dostlarımızdan samimiyetle özür diliyorum.



Biz gerekli konuşmaları aile içinde tabi ki yapacağız. Fakat taraftarlarımızın içine sızan, taşkınlıkları ve küfürleri ile bu provakasyonu yaratıp bu son derece kritik süreçte bizlere böyle bir sınav yaşatan düşmanlarımızın da yakın takipçileri olacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum."