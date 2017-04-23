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Giriş Tarihi: 23.4.2017 13:15 Güncelleme Tarihi: 23.4.2017 13:31
CANLI | Akhisar Belediyespor - Bursaspor

ve , ligin 28. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ve karşı karşıya geliyor.

19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçı hakem Serkan Çınar yönetiyor. beIN Sports 1'den canlı yayınlanan karşılaşma saat 13.00'da başladı.

AKHİSAR BLD - BURSASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Custodio, Soner, Olcan Adın, Özer, Cikalleshi, Vaz Te

BURSASPOR: Harun, Erdem, İsmail, Şamil, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Sercan, Batalla, John, Kubilay.

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CANLI | Akhisar Belediyespor - Bursaspor
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