CANLI | Akhisar Belediyespor - Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Akhisar Belediyespor ve Bursaspor karşı karşıya geliyor.
19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçı hakem Serkan Çınar yönetiyor. beIN Sports 1'den canlı yayınlanan karşılaşma saat 13.00'da başladı.
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İLK 11'LER
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Custodio, Soner, Olcan Adın, Özer, Cikalleshi, Vaz Te
BURSASPOR: Harun, Erdem, İsmail, Şamil, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Sercan, Batalla, John, Kubilay.