El Clasico zamanı

Sadece İspanya'da değil tüm dünyadaki sporseverlerin merakla beklediği El Clasico 2017, bugün saat 21.45'te oynanacak.Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak maçta Barcelona'nın iddiasını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Kart cezalısı Neymar'ın yokluğu, Barcelona için önemli bir sorun olarak görülüyor.formasıyla son olarak 12 Mart 2017'deki Deportivo maçında sahaya çıkan Arda Turan'ın bugün sahada yer alıp almayacağı maç saatinde belli olacak.El Clasico tarihinin en golcü ismi olan Lionel Messi, 2014 yılında elde ettikleri 4-3'lük zaferde yaptığı hattrick'ten beri suskunları oynuyor. Derbi tarihinde 33 maça çıkıp 21 gol atan Arjantinli efsane, son 3 yıldır çıktığı hiçbir Real Madrid maçında ağları sarsamadı.