tribünlerinden 'e tepki

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.4.2017 20:31 Güncelleme Tarihi: 23.4.2017 20:33
Galatasaray tribünlerinden Volkan Demirel'e tepki

ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca 'e tepki gösterdi. 51. dakikada tribünlerden atılan yabancı bir madde, tecrübeli kalecinin sol bacağına isabet etti.

TT Arena'da oynanan derbide taraftarları, Fenerbahçe Kaptanı ve kalecisi 'e maç boyunca tepki gösterdi.

Maçın başlamasının ardından tecrübeli file bekçisine olumsuz tezahüratlar yapan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı madde yağdırdı. Dakikalar 51'i gösterdiğinde kale vuruşu için hazırlık yapan Volkan, kalenin önüne düşen cisimleri temizlediği sırada tribünlerden tekrar yabancı madde atılmaya başlandı.

Atılan bir cisim, Volkan Demirel'in sol bacağına isabet edince Galatasaraylı futbolcular kalenin önüne kadar gelerek taraftarları, yabancı madde atmamaları için uyardı.

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Galatasaray tribünlerinden Volkan Demirel'e tepki
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