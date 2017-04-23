Galatasaray tribünlerinden Volkan Demirel'e tepki

TT Arena'da oynanan derbide Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe Kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel'e maç boyunca tepki gösterdi.

Maçın başlamasının ardından tecrübeli file bekçisine olumsuz tezahüratlar yapan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı madde yağdırdı. Dakikalar 51'i gösterdiğinde kale vuruşu için hazırlık yapan Volkan, kalenin önüne düşen cisimleri temizlediği sırada tribünlerden tekrar yabancı madde atılmaya başlandı.

Atılan bir cisim, Volkan Demirel'in sol bacağına isabet edince Galatasaraylı futbolcular kalenin önüne kadar gelerek taraftarları, yabancı madde atmamaları için uyardı.