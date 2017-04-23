Gürcan Bilgiç: 'nin kestiği racon bellidir

Giriş Tarihi: 23.4.2017 21:31 Güncelleme Tarihi: 23.4.2017 21:38
Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'nin kestiği racon bellidir

Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç Arena'da oynanan - sini yorumladı.

İşte Bilgiç'in dev hakkında yaptığı değerlendirme:

"Maç öncesinde hesaplar – kitaplar arasında ne öngörülmüş ise, 90 dakika boyunca benzerini yaşadık. Galibiyete ihtiyacı olan riski alacak, seyircisi önünde baskılı oynamak isteyecekti. Öyle de oldu.

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Kazandığı tüm önemli maçları mücadelesini ön plana alarak başaran , yine aynı oyun karakterini sergiledi. Sahasını kapatacaktı, rakibin etkili oyuncularına baskı yapacaktı ve gol için de fırsat anını bekleyecekti. Öyle de oldu.

Maçın hikayesine baktığımızda, Fenerbahçe'nin kazandığını yazmak açıklanacak gibi değil. Rahmetli büyüğümüz İslam Çupi olsaydı, kaleminin ucunda dans ettirdiği kelimeler ile ezeli rekabetin "makus talihini" tarihe geçecek cümleler ile anlatırdı.

Korner bile atmadan derbi kazanmak. Beş yıl sonra Seyrantepe'den gelen haberlere; "Fenerbahçe yendi" noktasını koymak. Çok daha iyi kadrolar ve oyunlarla olmayanı başarmanın teknik açıklaması yok. Ama kestiği racon bellidir; Bu mahallenin ağabeyi Fenerbahçe'dir…"

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Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'nin kestiği racon bellidir
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