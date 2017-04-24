Başakşehir'de 2 futbolcu kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de, yapılan toplantı sonucu A Spor muhabirlerine saldıran futbolcular Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan kadro dışı bırakıldı.

Olaylarda görülen Volkan Babacan hakkında ise "Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahelesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, Türkiye Futbol Federasyonunca alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

3 FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Bu arada Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan bu olay nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildiler. 3 futbolcu da Medipol Başakşehir'in çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor ile Rize'de oynanan maçın ardından, Başakşehirli futbolcular, görüntü almaya çalışan A Spor muhabirlerine saldırıda bulunmuş, fiziksel olarak darp etmişti.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Cumartesi günü Rize'de oynanan maç sonrasında, takımımızın bazı oyuncuları, Başakşehir kültürüne hiç de yakışmayan bir şekilde kontrollerini kaybetmişlerdir. Etik değerler ve insana saygı önceliklerimizin, şartlar ne olursa olsun, nasıl bir provakasyonla karşılaşırsak karşılaşalım, hiçbir şart altında ikinci plana atılmaması gerekliliği esastır. Maalesef cumartesi günü bazı arkadaşlarımız her hafta hatırlattığımız bu önceliklerini unutmuşlardır.

Bugüne kadar her yerde, biz centilmenliği ve saygıyı sportif başarıdan daha çok önemseyen bir takım olduğumuzu iddia ettik. Ve bugün samimi olduğumuzu ispat etme zamanı. Hala şampiyonluk şansımız devam etse bile, başkanı ve yöneticileri olarak söylediğimiz şeylerin arkasında durma zamanıdır.

Önümüzdeki iki maç tüm kamuoyu takdir edecektir ki, bu sezonun sportif başarı anlamında en önemli iki maçıdır. Ve biz sözümüzün arkasında durabilmek için belki de sezonun en önemli iki maçından feragat etmek zorunda kalacağız. Ama bunu hemen şimdi ve doğru olduğunu bildiğimiz şekilde yapmaktan vazgeçersek bundan sonra Türkiye'de ne futbol adına ne de centilmenlik adına ağzımızı açma hakkımızın olmayacağının bilincinde olarak yapmalıyız.

Bu kararı almadan evvel Rize'de yaşanan her şeyi en ince detaylarına kadar incelediğimizi bilmenizi isterim. Bugün; Rizespor Başkanı Sn. Metin Kalkavan ve olaydan etkilenen gazeteci arkadaşlarımız sevgili Selman Kutlu ve sevgili Ahmet Çağlar Yıldırım ile bizzat görüştükten sonra, doğru ve hakkani olduğuna inandığımız bir şeyi yapmaya karar verdik.

TFF'nin ve adli mercilerin konu hakkında yasal prosedür gereği vereceği karardan tamamıyla bağımsız bir şekilde, kulübümüzün bugün yaptığı Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda; olayların fiilen içinde görülen Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ın kadro dışı bırakılmasına ve idari para ceza verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Volkan Babacan hakkında, Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahelesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, Türkiye Futbol Federasyonunca alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.

Olaya karışan kulüp personelleriyle ilgili gerekli yaptırımların uygulanmasına başlanmıştır.

Olayların başlamasına sözlü ve fiili eylemleri ile sebebiyet veren ve kimliği emniyetimizce tespit edilmiş olan kişi hakkında adli işlemlere başlanması için gerekli şikayetleri yapacağımıza ve en ağır şekilde cezalandırılması hususunda konunun takipçisi olacağımızı da bildiririz.

Sadece olaydan etkilenen basın mensuplarımızdan değil tüm basın camiasından, tüm futbol paydaşlarımızdan böylesine görüntülere sebebiyet verdiğimiz için özür diliyoruz.

Saygılarımla..."