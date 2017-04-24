Fenerbahçe son nefeste!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, TT Arena'da karşı karşıya geldi.

Fırat Aydınus'un yönettiği maç oldukça düşük tempoda geçse de Fenerbahçe 90. dakikada Josef'in attığı şık kafa golüyle rakibini 1-0 yenmeyi başardı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINDAN KARELER

Josef'in gol anı

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53 yaptı. Galatasaray ise 49 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray ise deplasmanda Bursaspor'un konuğu olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

22. dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Sağ köşeden Sneijder'in kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı gerisindeki Selçuk İnan'ın önünde kaldı. Deneyimli futbolcunun düzgün vuruşunda, Kjaer altıpas içinde tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatalı pasında araya giren Yasin Öztekin, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in uzanarak çıkardığı top, sol kanada açıldı. Uygun durumda meşin yuvarlağı önünde bulan Sneijder'in çaprazdan vuruşunda, Volkan yatarak topa sahip oldu.

34. dakikada Lens'in sol kanattan, taç çizgisine yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Bu sırada kalesini terk eden Muslera, zamanında geri dönerek çizgi üzerinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada sağ çaprazdan Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta gitti.

53. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.

71. dakikada Sneijder'in ara pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'a çarparak kornere gitti.

74. dakikada Carole'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Sabri'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

90+1. dakikada Şener'in sağ taraftan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Josef'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

90+3. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sneijder'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

DERBİ KRALI FENERBAHÇE

Stat: TT Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Semih xx, Carole xx, Tolga xx (Josue dk. 90 ?), Selçuk xx, Yasin xx (Eren dk. 80 x), Sneijder xx, Bruma xx (Rodrigues dk. 68 x), Podolski xx

Yedekler: Cenk, Linnes, Hakan Balta, De Jong

Teknik Direktör: Igor Tudor

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Josef x, Lens x, Alper x (Ozan dk. 90+1 ?), Aatif xx (Volkan Şen dk. 62 x), Van Persie x (Sow dk. 80 x)

Yedekler: Fabiano, İsmail, Neustadter, Salih Uçan

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gol: Josef (dk. 90+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Van Persie, Josef, Skrtel, Volkan Demirel (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE'DEN 5 YIL SONRA İLK GALİBİYET

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, son oynadıkları maça göre kadroda önemli değişiklikler yaptı.

Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir maçında görevlendirdiği Aurelien Chedjou, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Josue Pesqueira ve Eren Derdiyok'u bu kez tercih etmeyen Tudor, derbide bu futbolcuların yerine Sabri Sarıoğlu, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'ye forma verdi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yanı sıra Chedjou, Sinan Gümüş ve Luis Cavanda, maçın kadrosunda yer almadı.

Sneijder ilk 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, son iki maçta yedek soyundurduğu Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Hollandalı futbolcu, ligde son oynadıkları Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Tudor'un, Medipol Başakşehir maçında tercih etmediği Lukas Podolski ile son iki karşılaşmada görev vermediği Carole ve Tolga Ciğerci de derbiye ilk 11'de başladı.

TT ARENA’DA 37 BİN 639 SEYİRCİ

Sabri Sarıoğlu 6 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Igor Tudor'un Galatasaray'ın başındaki ilk maç olan 21. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen tecrübeli futbolcu, daha sonraki 6 karşılaşmada Hırvat teknik adam tarafından tercih edilmedi.

Sabri Sarıoğlu söz konusu karşılaşmaların 5'inde yedek kalırken, birinde ise kadroya alınmadı.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle 6 maç aradan sonra kendisine ilk 11'de yer bulabildi.

PODOLSKİ, SON DERBİSİNE ÇIKTI

Tudor sistemde değişikliğe gitti

Igor Tudor, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta saha içi dizilişinde değişiklik yaptı.

Göreve geldiğinden beri genelde takımını 3-5-2 sistemi ile oynatan Hırvat teknik adam, Fenerbahçe derbisinde farklı bir sistemle futbolcularını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, önceki teknik direktörü Jan Olde Riekerink yönetiminde oynadığı 4-2-3-1 sistemi ile derbiye çıktı.

Kaleyi Fernando Muslera'nın koruduğu sarı-kırmızılı takımda savunma hattı Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Carole'den oluştu. Teknik direktör Tudor, ön libaroda Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan'ı görevlendirirken, kanatlarda ise Yasin Öztekin ve Armindo Bruma forma giydi. Forvet arkasında Wesley Sneijder'in sahaya çıktığı Galatasaray'da ileri uçta ise Lukas Podolski oynadı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Cenk Gönen, Linnes, Hakan Balta, Nigel de Jong, Rodrigues, Josue ve Eren Derdiyok oturdu.

Ahmet Çalık'ın ilk derbisi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ahmet Çalık, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi maçına çıktı.

Devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Ahmet Çalık, ligin 22. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide forma giyememişti.

Teknik direktör Igor Tudor da sarı-kırmızılı takımın başında ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev yaptı.

Tribünler büyük oranda doldu

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisinde tribünleri büyük oranda doldurdu.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için tribünlerdeki yerini alırken, statta yaklaşık 40 bin izleyicinin olduğu görüldü.

"#BirizBirlikteyiz" kampanyasına destek

Galatasaraylı futbolcular, forma sponsoru olan gayrimenkul firması Nef'in çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla başlattığı kampanya çerçevesinde derbi maça, üzerinde "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formayla çıktı.

Nef ve Nef Vakfı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatılan kampanyayla çocukların eğitimine destek olma çağrısı yapıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, maça göğüslerinde Nef logosu yerine "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formalar ve pankartla maça çıktı. İlk defa bir futbol takımı, göğsünde ana sponsor logosu yerine bir sosyal sorumluluk kampanyasının sloganını taşıyan formalarla sahada yer aldı.

Etkinlik kapsamında Galatasaray'ın maçtaki ilk 11'ini bir çocuk taraftar anons ederken, sarı-kırmızılı futbolcular, üzerinde "Çocuklar için #BirizBirlikteyiz" yazısının olduğu pankartı taşıdı.

21 Yaş Altı Ligi'nde Fenerbahçe kazandı

Derbi müsabakası öncesi her iki takımın 21 Yaş Altı Ligi'ndeki karşılaşmasında gülen taraf Fenerbahçe oldu

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Florya Metin Oktay Tesisleri'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takımın gollerini Çağrı Giritlioğlu ile Yusuf Tantan (Kendi kalesine) attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 69 puanla liderliğini sürdürürken, Galatasaray ise 47 puanda kaldı.

Basının ilgisi yüksek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye medya mensupları büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı takip etmek üzere biri Fransız olmak üzere toplam 247 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı açıklandı.

Bu arada vefat eden eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Galatasaray Kulübü üyesi Prof. Dr. Erdoğan Teziç için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.