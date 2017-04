Şenol Güneş: “Zor oldu ama galibiyeti hak ettik”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-2 kazanılan Adanaspor karşılaşmasının ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir karşılaşmayı daha geride bıraktıklarını belirten Güneş, "Rakiplerin konumuna göre bakış açıları olunca böyle oluyor. Bizim için bu maçın zorlukları oldu. Rakibi genel olarak teknik kapasitesi iyi, pas yaparak oynayan bir takım olarak biliyorduk. Bugün biraz daha savaşçı yönleri ortaya çıktı. Bugün bizi zorladılar. Bu şekilde diğer maçlarda da oynayabilselerdi daha fazla puan alabilirlerdi. Bizim maçta dirençli oynadılar. Biz de kolay goller yiyerek onları oyuna ortak ettik. Daha fazla pozisyon bulup daha az şans verdik ama 2 farka ulaşamayınca oyuna ortak ettik rakibi. Rakibe uzak olduk, biraz daha yakın olmak gerekiyordu. Geçişlerde sıkıntılar vardı. Ama bütün bunlar maçı kazanmayı hak etmediğimiz anlamına gelmez. Ben şu anda rakibe göre konuşuyorum, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Lig ve Avrupa maçında oynayan futbolcuların fiziksel ve zihinsel olarak yorgunlukları göründü. Daha az oynayan oyuncular da bugün sahadaydı. Maçın sahamızda olması olumlu bir durumdu. Seyirci desteği de olağanüstüydü. Bu tarz maçlar olacak. Kamuoyunda Adanaspor'u düştü olarak görenler ve bizi 7 puan fark yaptı gösterenler, bunun kolay olmadığını gördü. Maça tarafsız gözle bakıldığında hak eden taraf biz olduk" diye konuştu.



"ATİBA'NIN AĞRILARI VARDI, OYUNDAN ALDIM"



Savunmada forma giyen Rhodolfo'nun sakatlığının, Ersan'ın da bel ağrılarının olduğunu söyleyen Güneş, "Atınç iyi oynadı ama rakipten uzak kaldı. Zaman zaman Marcelo-Atınç ikilisi konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Tosic biraz daha uyumlu bu konuda. Rakip hızlı olunca böyle oluyor. Marcelo veya Atınç'tan duran toptan gol bekliyorduk, Tosic attı. Adriano ve Quaresma'yı dinlendirdik. Bazı oyuncular konusunda tercih yapıyoruz. Atiba'nın bugün biraz ağrıları vardı. Devre arası olmadan alacaktım aslında Atiba'yı ama devre olana kadar bekledim. 4 tane orta sahayla oynarken gol yedik. Atiba'nın maalesef ağrıları vardı, toparlar diye düşünüyoruz" dedi.



"HER OYUNCU BENİM İÇİN DEĞERLİ"



Mitrovic'i kaçırdığı penaltı nedeniyle oynatıp oynatmadığı sorulan Güneş, "Her oyuncu benim için değerli. Geçen maçta Mitrovic'i oynattım, bugün Atınç'ı oynattım. Bir dahaki maçta Mitrovic'i oynatırım. Penaltı atamadı diye oynatmayacak olsaydım, Tosic'i de oynatmazdım. Lyon maçında penaltı atmayan Beck ve Gökhan kalmıştı. Nasılsa sıra onlara gelecekti. Sezon başında Galatasaray maçında da penaltı atamamıştık. Hem de neredeyse tamamını atamadık. Gönül isterdi ki turu geçelim ama olmadı. Çok üzüldük. Ben de çok üzüldüm, futbolcular da çok üzüldü. Bugün de puan kaybedebilirdik. Futbol böyle bir şey. Kadroda olmayan hiçbir arkadaşla ilgili sorun yok" ifadelerini kullandı.



"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA EN İYİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"



Şampiyonluk konusunda herhangi bir öngörüsü olmadığını da söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kamuoyunun görüşleri oluyor, bazen biz de katılıyoruz. Bu maçtan önce 7 maçımız vardı, şimdi 6 maç var. Şimdi 7 puan önde olmayıp 1 puan önde olsaydık, yine yarışa devam edecektir. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçı var, puan da kaybedebiliriz. Biz hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Bütün isteğe rağmen oyun konusunda sıkıntılarımız vardı. Trabzon'da daha farklı ve rahat oynamıştık. Başakşehir maçına çıkıp en iyi oyunumuzu oynayacağız. Güzel bir maç oldu bugün. Biz attık, rakip attı. 3 fark atsaydık böyle keyifli bir maç olmazdı. Şampiyonluk konusunda yapılan yorumlar normal. Bu bizim işimiz değil. Başakşehir maçını nasıl kazanırız, neler yaparız, sonra Fenerbahçe ile oynayacağız, nasıl bir sonuç alırız, bunları düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



"FUTBOL ADINA BENDE SADECE BUGÜN VAR"



Fenerbahçe karşısında şampiyonluğu ilan etmek ister misiniz sorusu yöneltilen Güneş, "Başkalarının parasını başkalarına harcayanlar, ne fiyata, ne de kaliteye bakar. Biz hiçbir takımla ilgilenmiyoruz. Bu hafta Başakşehir maçı var. Futbol adına gelecek yok bende, dün de yok. Ben bugüne odaklanıyorum" diyerek olasılık hesaplarının kendisi için bir şey ifade etmediğini ve her maçta önlerine bakacaklarını söyledi.