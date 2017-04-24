Yazarlar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yorumladı

Maç öncesinde hesaplar-kitaplar arasında ne öngörülmüş ise, 90 dakika boyunca benzerini yaşadık. Galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray riski alacak, seyircisi önünde baskılı oynamak isteyecekti. Öyle de oldu.Sahasını kapatacaktı, rakibin etkili oyuncularına baskı yapacaktı ve gol için de fırsat anını bekleyecekti. Öyle de oldu.Carole'un yanına Bruma destekattı, Tolga Ciğerci de hemen arkalarındaydı.Şener seyirci baskısında sadece görevini;Bruma'yı kontrolü görev edinmişti kendisine.Hareket alanı bulamadıkça, Lensde oyundan vazgeçti.Dakikalar ilerledikçeoyunu yönetmeşansları da olmadığınıanladıklarında,"Şampiyonlar Ligi içinüç puan" demek yerine,"Üçüncülükte kalmak içinbir puan yeter" planına geçtiler. Bukarara varmak veya bu durumu kabullenmek,aslında zirveye neden oynayamadıklarınında kanıtıydı. Bu orta saha kalitesiyleancak mücadele edebilirlerdi. Oyun kurmakveya forvetlere kaliteli pas üretmek mümkündeğil. Dolayısı ile Advocaat'ın sert eleştirilerini"gerçekçi" değil de, "bahane" olarakyorumlamak, yanlışlardan bir tanesi olur.Maçın hikayesine baktığımızda, Fenerbahçe'nin kazandığını yazmak açıklanacak gibi değil. Rahmetli büyüğümüz İslam Çupi olsaydı, kaleminin ucunda dans ettirdiği kelimeler ile ezeli rekabetin "makus talihini" tarihe geçecek cümleler ile anlatırdı.Çok daha iyi kadrolar ve oyunlarla olmayanıbaşarmanın teknik açıklaması yok. Ama