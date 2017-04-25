Ayağı kırıldı, kaleci oldu!

Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'in kalesini 3. kaleci Faruk Çakır'ın koruması beklenirken, yedek kaleci ise U19 file bekçisi Melikhan Sarı olacak.

ASLINDA KALECİ DEĞİLDİ

Henüz kulübü ile resmi sözleşmesi bulunmayan Melikhan'ın bu maçın kadrosuna alınması için sözleşme imzalaması bekleniyor. 2014 yılında Başakşehir altyapısına transfer edilen genç kalecinin hikayesi ise oldukça ilginç...

18 Mayıs 1998 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğan Melikhan, futbola da henüz 9 yaşındayken Pazarspor'da başladı. Kısa sürede yetenekleri ile herkesin beğenisini kazanan Melikhan oynadığı altyaş gruplarında hem takımın kaptanı hem de orta sahasıydı...

AYAĞI KIRILINCA...

Başakşehir'in Fenerbahçe maçında yedek kalecisi olması beklenen Melikhan birkaç yıl önce Pazarspor altyapısında orta saha olarak forma giyiyordu. Ancak yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu ayağı kırıldı ve bir süre sahalardan uzak kaldı.

Futbola dönüşünde ise hayatının dönüm noktası olacak bir karar verildi. Pazarspor kaleci antrenörü olan babası İmdat Sarı'nın da yönlendirmesi ile kalecilik kariyerine başlayan Melikhan çok geçmeden kendisini Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de buldu ve yarın da Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek takımının yedek kulübesinde yer alacak.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor