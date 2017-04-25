Başakşehir'den A Spor'a özür ziyareti

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçından sonra, Başakşehirli futbolcular A Spor muhabirleri Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırmışlardı.

A Spor muhabirlerini darp eden ve büyük tepki çeken futbolculardan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmış, ikiliye ilaveten Volkan Babacan ve Emre Belözoğlu da PFDK'ya sevk edilmişti.

Başakşehir'den özür ziyareti

ÖZÜR DİLEDİLER

Yaşanan olayların ardından önce resmi internet sitesinden bir özür mesajı yayınlayan Başakşehir kulübnde Başkan Göksel Gümüşdağ ve futbolcular A Spor'a ziyarette bulundu. Futbolcular ve Gümüşdağ olaylar nedeniyle A Spor'dan ve muhabirlerden özür diledi.