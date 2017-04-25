Eşkıyalar kadro dışı

Başakşehir Kulübü, Çaykur Rize deplasmanında A Spor muhabiri Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldıran Başakşehirli futbolcular ve kulüp personeli için dün bazı kararlar aldı. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, sadece olaydan etkilenen basın mensuplarından değil tüm basın camiasından özür dilediklerini belirten açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ın kadro dışı bırakılmasına ve idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.



BABACAN İÇİN KARAR YOK!

Olaya karışan kulüp personelleriyle ilgili gerekli yaptırımların uygulanmasına da başlanmıştır. Volkan Babacan hakkında muhabir Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahalesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, TFF tarafından alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir."



6222 DEVREDE

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, darp olayına karışan futbolcu ve kulüp çalışanları hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında soruşturma başlattı. Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, yaptığı açıklamada "2017/2651 sayılı dosyasından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi



TEDBİRLİ OLARAK PFDK'YA

TFF Hukuk Müşavirliği, Çaykur Rizespor-Başakşehir maçı sevklerini yaptı. Buna göre;

VOLKAN BABACAN "saldırı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca, tedbirli olarak,

UFUK CEYLAN "saldırı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak,

YALÇIN AYHAN "saldırı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak,

EMRE BELÖZOĞLU "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak, PFDK'ya sevk edildi. 44. maddenin ceza karşılığı 5 ila 10, 36. maddenin ceza karşılığı ise 1 ila 3 maç arasında değişiyor. Volkan, Ufuk, Yalçın ve Emre tedbirli olarak sevk edildikleri için yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe ile oynanacak yarı final ilk maçında forma giyemeyecek.



BİR GÖRÜŞ



LEVENT TÜZEMEN



O tekmeler affedilemez!

Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan'ın, A Spor muhabiri Selman Kutlu'ya gözü dönmüş şekilde saldırmaları kesinlikle affedilemez. Hele hele orantısız güç sergileyen Yalçın'ın art arda attığı tekmeler kamuoyunda büyük infial yarattı. TFF Disiplin Kurulu, bu iki isme kesin ceza verecektir. Ancak; Kulüpler Birliği ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın oyuncuları Yalçın ile Ufuk'u kadro dışı bırakmasını kutluyorum. TFF'nin kararını beklemeden Gümüşdağ'ın sorumlu bir davranışla kamu vicdanının sesine göre hareket etmesi ve Yalçın ile Ufuk dışında olaya karışan personelin kulüple ilişkilerini kesmesi örnek bir davranıştır.