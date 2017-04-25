"Gönüller alındı, kırgınlık bitti" şeklinde kulüpten yapılan açıklamada oyuncular, Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'a çiçek takdim ettiler ve birlikte fotoğraf çektirdiler.

A Spor binasında gerçekleşen buluşmada ilk olarak söz alan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Bu durumdan dolayı öncelikle üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başakşehir Futbol Kulübü tüm futbol dünyasının her zaman sempati duyduğu, her haliyle örnek olmaya çalışan bir kulüptür. Rize maçında yaşanan hadiseler kabul edilecek şeyler değildir. Bizim önceliğimiz insandır. İnsanın olduğu yerde de sevginin olması, merhametin olması şarttır. Biz insani görevimiz ve doğru olan bu olduğu için buraya geldik. Dolayısıyla Selman ve Ahmet kardeşimizin gönül kırgınlıklarını bitirmek için buraya geldik. Bir kez daha üstüne basa basa kulübümüzün, oyuncularımızın böyle bir konunun içinde olmalarının doğru olmadığını söylemek istiyorum. Birlikte kahvaltı yaptık, konuştuk ve helalleştik" dedi.

Kaptan Emre Belözoğlu ise, "Başakşehir futbol takımının bir misyonu var. Türkiye'de başarılmamış birçok şeyi başarmak istiyoruz. Bu yaptığımız ziyareti başka hiçbir kulübün yapmayacağını düşünüyorum. Bu da ahlaklı sporculara yakışan bir davranıştır, duruştur. Ben herkese geçmiş olsun diyorum. Olayın bu noktaya gelmesini hiçbirimiz istemezdik. Ben bu takımın kaptanı olarak Turkuaz Medya Grubu ve arkadaşlarımızdan özür diliyorum. Bu örnek ortamı oluşturan başta yönetimimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaleci Volkan Babacan da yaşanan olaydan ötürü takım olarak çok üzüntülü olduklarını belirterek, "Öncelikle Turkuaz Grubu, A Spor çalışanları Selman ve Ahmet bey ile başkanımız ve yönetimimizden özür diliyoruz. Arkadaşlarımız iyi niyet gösterdiler ve burada bir araya geldik. Umarım bundan sonra bu tarz olayların yaşanmaması için hem bizler hem de medya mensubu arkadaşlar daha dikkatli oluruz" diye konuştu.

Buluşma sonrası oyuncular, Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'a çiçek takdim ettiler ve birlikte fotoğraf çektirdiler.