Son dakika: li futbolcuların larını açıkladı!

Giriş Tarihi: 25.4.2017 16:22 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 16:33
Son dakika: PFDK Başakşehirli futbolcuların cezalarını açıkladı!

, 'a 1 maç, ve 5 maç verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, muhabirlerine saldıran li futbolculardan 'a 1 maç, ve 5 maç verdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NA SADECE PARA CEZASI

, 'na ise 50 bin TL para cezası verildi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK, BEŞİKTAŞ'A KARŞI SAHADA

Volkan Babacan cezasını Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecek. Ligdeki Beşiktaş maçında ise kalesinde olacak.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Son dakika: PFDK Başakşehirli futbolcuların cezalarını açıkladı!
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