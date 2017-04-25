Son dakika: PFDK Başakşehirli futbolcuların cezalarını açıkladı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, A Spor muhabirlerine saldıran Başakşehirli futbolculardan Volkan Babacan'a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan 5 maç ceza verdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NA SADECE PARA CEZASI

PFDK, Emre Belözoğlu'na ise 50 bin TL para cezası verildi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK, BEŞİKTAŞ'A KARŞI SAHADA

Volkan Babacan cezasını Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecek. Ligdeki Beşiktaş maçında ise kalesinde olacak.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,