Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesinin ardından Adanaspor'u yenerek puan farkını 7'ye yükselttiklerine dikkati çekerek, "Medipol Başakşehir ile bu hafta oynayacağız. Artık kontrol bizim elimizde. Medipol Başakşehir'i yenersek fark 10 puana çıkıyor. Matematiksel olarak garantilemesek bile şampiyonluk için büyük avantaj elde ediyoruz." dedi.

Şampiyonluk mücadelesinde emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Albayrak, "Bu bilinçle çalışıyoruz. Olympique Lyon maçını çok tempolu oynadık. Bu yüksek tempolu karşılaşmanın ardından yorgunduk. Adanaspor karşısında da bunu gördük. Yine de tecrübeli takımımız var. Birbirleriyle iyi oynadığı için çok iyi arkadaşlık ortamı bulunuyor. Aile ortamı var. Adanaspor karşısındaki skor da bunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Adanaspor karşılaşmasının ilk 11'inde şans bulan ve iki asist yapan Tolgay Arslan'ın performansına değinen Metin Albayrak, "Özlediğimiz Tolgay Arslan bu. Daha iyilerini yapabilecek güçte. O da bunu biliyor. Bu nedenle mutluyuz. Kenarda bekleyen moralini bozmuyor. En yukarıdaki isimden malzemecisine kadar herkes işine konsantre olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, şampiyonluk mücadelesinde önlerindeki iki maçta her şeyin olabileceğini, sezon sonuna da kalabileceğini vurgulayarak, "Maç oynanılmadan kazanılmıyor. Kendimize güveniyoruz." şeklinde konuştu.

"ÇOK ACILAR ÇEKTİK"

Yönetim olarak işlerini çok iyi yapmaya çalıştıklarını kaydeden Albayrak, şunları söyledi:

"Tabii ki kendimizi değerlendirmek doğru olmaz, dışarıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Aldığımız sonuçlarla, yaptıklarımızla iyi işler gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Çok çalışıyoruz. Başkanımız, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, hocamız ve ekibi, oyuncular; hepimiz, buralara gelmek için çok mücadele ettik. Çok acılar çektik."

Kulüp olarak bir hedef önlerine koyduklarını anlatan Albayrak, "Hala bir hedefimiz var. Planlarımız ve hedeflerimiz daha bitmedi. O hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Herkesin gurur duyacağı bir Beşiktaş oluşturmak istiyoruz. En büyük hedefimiz her sezon Türkiye'de şampiyonluk ve Avrupa'da kupa. İnşallah o kupayı bir gün Türkiye'ye getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.