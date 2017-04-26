Başakşehir ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası Yarı Final maçında karşılaşıyor. Fenerbahçe için kötü geçen sezonda, son haftalarda işler biraz da olsa rayına girdi. Karabük ve Akhisar galibiyetlerinin ardından derbide Galatasaray'ı da deplasmanda yenen Sarı- Lacivertliler, iyi bir hava yakaladı. Başakşehir'in peş peşe kayıplarıyla Advocaat'ın öğrencileri Şampiyonlar Ligi için yeniden iddialı konuma geldi. Devler Ligi bileti için yarışan iki ekip, Türkiye Kupası'nda da final bileti almak için kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'na kazanmak, Fenerbahçe için olmazsa olmaz. Kupaya büyük önem veren Sarı-Lacivertliler, bu akşam deplasmanda oynayacağı ilk maçta iyi bir skor alıp, rövanşa rahat çıkmak istiyor.



Fenerbahçe'nin 11'i;



Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan, Mehmet, Josef, Lens, Aatif, Van Persie.



Başakşehir'in 11'i;



Faruk, Caiçara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, Adebayor

Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?



Bu akşam saat 20.45'de başlayacak karşılaşma ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı yayını sabah.com.tr'de



TFF'den yapılan açıklamaya göre iki takım arasındaki mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, ve Serkat Tokat yapacak.



Süper Lig'de Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmalar karşılıklı birer galibiyet ile sona ermişti.



Fenerbahçe formda



Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın gerisinde kalan Fenerbahçe 3 maçtır kazanıyor. Sarı-lacivertliler sırasıyla Karabükspor, Akhisar ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.



Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ardından Beşiktaş ve Kayserispor'u eleyerek yarı finale adını yazdırmıştı.



Fenerbahçe tam kadro



Sarı-Lacivertliler, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi. Dick Avdocaat'ın ekibinde, ligde oynanan Atiker Konya maçında kolu kırıldığı için sezonu kapatan Fernandao dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Bu durum, zorlu maç öncesi tecrübeli çalıştırıcının elini güçlendiriyor.



'Kupanın yeri ayrı'



Dick Advocaat, dünkü antrenmandan önce oyuncularına motivsayon konuşması yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray maçını kazanmamız önemliydi. Ancak biliyorsunuz ki bu sezon bizim için Türkiye Kupası'nı kazanmak her şeyden önce geliyor. Deplasmandaki ilk maçtan avantajlı bir sonuç alırsak, sahamızdaki maça rahat çıkar ve final biletini cebimize koyarız" ifadelerini kullandı.



Başakşehir'de 5 eksik



Ligde oynanan Rizespor maçından sonra Başakşehirli futbolcular, bir basın mensubuna saldırıp, dövmüştü. PFDK, olaya karışan isimlerden Volkan Babacan'a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a ise 5 maç ceza verdi. Ufuk ve Yalçın kulüp tarafından da kadro dışı bırakılmıştı. Başakşehir'de ayrıca Egemen ve Bekir'in de sakatlığı bulunuyor. Abdullah Avcı'nın ekibi maça 3. kaleci Faruk ile çıkacak.



Başakşehir krizde



Rize'de önce 2 puan bırakan, ardından futbolcularının bir basın mensubuna saldırmasıyla sarsılan Başakşehir'de moraller alt üst. Turuncu-Lacivertliler için bu akşam alınacak iyi bir skor sadece rövanş için avantaj sağlamayacak, aynı zamanda son dönemde dibe inen moralleri de biraz olsun yerine getirecek. Yarı finalde iki ekibin diğer randevusu, 17 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy'de olacak.



Başakşehir istikrarsız gidiyor



Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren ve Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 2. sırada bulunan Başakşehir son haftalarda kaybettiği puanlar nedeniyle Fenerbahçe'yi de 2.lik yarışına ortak etti.



Türkiye Kupası macerasına F Grubunda başlayan Başakşehir grubunu lider tamamlamıştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri daha sonra Galatasaray ve Akhisar'ı egale ederek yarı finale yükseldi.