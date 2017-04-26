'tan 'a açıklaması!

Giriş Tarihi: 26.4.2017 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 12:43
Beşiktaş'tan KAP'a Mario Gomez açıklaması!

, ile ilgili 'a bir açıklamada bulundu.

Fiorentina'nın bu transfer için kendilerine 525 bin Euro ödeyeceğinin bildirildiği ve hukuki sürecin devam ettiğinin belirtildiği açıklama şu şekilde:

'' 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu samda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliğinin, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri inceleme süreci devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımları belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.''

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan KAP'a Mario Gomez açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz