Beşiktaş'tan KAP'a Mario Gomez açıklaması!

Fiorentina'nın bu transfer için kendilerine 525 bin Euro ödeyeceğinin bildirildiği ve hukuki sürecin devam ettiğinin belirtildiği açıklama şu şekilde:

''Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliğinin, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri inceleme süreci devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımları belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.''