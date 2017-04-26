: "Kalan 6 maçı kazanalım"

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.4.2017 12:55
Dursun Özbek: Kalan 6 maçı kazanalım

Kulüp Başkanı Florya'ya çıkarma yaptı .

Kulübü Başkanı , Florya'ya gelerek futbolcularla 1 saate yakın toplantı yaptı.

Ana gündem maddesi kalan 6 maç için full konsantrasyon oldu. Oyuncular ve teknik ekipten kalan maçları kazanmalarını isteyen Başkan Özbek'e futbolcular da galibiyet sözü verdiler.

Fenerbahçe derbisinden önce mangal partisi ile takıma moral ve destek veren Özbek, Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra büyük üzüntü yaşamıştı.
Bugünkü antrenman öncesinde takımı toplayan Özbek, bir süre antrenmanı da izledi.

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Dursun Özbek: "Kalan 6 maçı kazanalım"
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