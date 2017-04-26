Hatalıyız özür dileriz

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ:
Camia olarak bu olaydan rahatsız olduk, gönül kırgınlığını bitirelim diye geldik, bir helalleşme oldu
EMRE BELÖZOĞLU:
Turkuvaz Medya Grubu'ndan, Selman ve Ahmet kardeşimden takım kaptanı olarak özür diliyorum
VOLKAN BABACAN:
Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Selman ve Ahmet kardeşimiz iyi niyet gösterdi, birlikte olduk
Çaykur Rizespor maçının ardından A Spor muhabiri Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a
saldıran Başakşehirli futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan
dün kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ ve takım kaptanı Emre Belözoğlu
ile birlikte A Spor'u ziyaret etti.
Burada bir açıklama yapan Başkan Gümüşdağ, "Rize maçında yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Bizim önceliğimiz her zaman insan. İnsanın olduğu yerde sevginin olması şart.
Olay günü Emre Belözoğlu ile bir kız kardeşimiz fotoğraf çektirmek istemiş. O sırada çitlerin olduğu yerde bulunan ve emniyet tarafından da bilinen, daha önce bu tip olaylara karışmış bir şahıs kaptanımıza küfürler ediyor. Emre de psikolojik olarak bir sinir krizi geçiriyor. Arkadaşları da takımdaşlık dolayısıyla A Spor muhabirleri ile nahoş bir durum yaşıyor. Biz insani görevimizi yapmak için buraya geldik, aramızdaki gönül kırgınlığını bitirelim diye geldik. Bir helalleşme oldu"
dedi.
SELMAN KUTLU (A Spor Muhabiri):
Kurumuma desteği için teşekkür ediyorum
"Bu
şekilde gündeme gelmek doğru değil. Hoş görüntüler olmadı. Türk futbolu adına üzülüyoruz.
Burada kurumuma bana verdiği destek için teşekkür ediyorum. Göksel Başkan'ın beni araması özür dilemesi, buraya kalkıp gelmesi için kendisine, futbolcu arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz."
EMRE BELÖZOĞLU (Başakşehir kaptanı):
Benim olmam olayı büyüttü
"Turkuvaz
Medya Grubu'na bizi ağırladığı, erdem gösterdiği için teşekkür ediyorum. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Bu yaptığımız ziyaret belki de birçok kulübün yapmayacağı bir durum. Bu ziyaret, bu ahlaklı takıma, oyunculara yakışan bir duruştur.
Olayın başında benim olmam belki de olayın büyümesine neden oldu. Bu takımın kaptanı olarak Turkuvaz Medya Grubu'ndan, Selman ve Ahmet kardeşimden özür diliyorum.
Ben arkadaşlarımın karakterlerine kefilim. Onların ne kadar dürüst olduklarını biliyorum. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."
VOLKAN BABACAN (Başakşehir kalecisi):
Umarım bir daha yaşanmaz
"Yaşanan olaydan dolayı üzgünüz. Turkuvaz Medya Grubu, Selman ve Ahmet Bey'den özür diliyoruz. Arkadaşlarımız da iyi niyet gösterdiler, beraber olduk. Son derece de mutlu olduk. Umarım böyle olaylar yeniden yaşanmaz. Daha dikkatli davranırız."
Ufuk ve Yalçın'a 5 Volkan'a 1 maç men!
Rize maçı sonrası gazetecilere saldırdıkları gerekçesiyle sevkleri yapılan Başakşehirli oyuncular için toplanan PFDK, savunmaların ardından kararını verdi. Basın mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Volkan'a 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası, Ufuk ve Yalçın'a 5 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verildi. Emre Belözoğlu ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.