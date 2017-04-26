Hatalıyız özür dileriz

Camia olarak bu olaydan rahatsız olduk, gönül kırgınlığını bitirelim diye geldik, bir helalleşme olduTurkuvaz Medya Grubu'ndan, Selman ve Ahmet kardeşimden takım kaptanı olarak özür diliyorumYaşananlardan dolayı üzgünüz. Selman ve Ahmet kardeşimiz iyi niyet gösterdi, birlikte oldukÇaykur Rizespor maçının ardındansaldıran Başakşehirli futbolculardünile birlikteBurada bir açıklama yapan Başkan Gümüşdağ,Olay günü Emre Belözoğlu ile bir kız kardeşimiz fotoğraf çektirmek istemiş. O sırada çitlerin olduğu yerde bulunan ve emniyet tarafından da bilinen, daha önce bu tip olaylara karışmış bir şahıs kaptanımıza küfürler ediyor. Emre de psikolojik olarak bir sinir krizi geçiriyor.dedi.şekilde gündeme gelmek doğru değil. Hoş görüntüler olmadı.Burada kurumuma bana verdiği destek için teşekkür ediyorum.Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz."Medya Grubu'na bizi ağırladığı, erdem gösterdiği için teşekkür ediyorum. Herkese geçmiş olsun diliyorum.Olayın başında benim olmam belki de olayın büyümesine neden oldu. Bu takımın kaptanı olarakBen arkadaşlarımın karakterlerine kefilim. Onların ne kadar dürüst olduklarını biliyorum."Yaşanan olaydan dolayı üzgünüz. Turkuvaz Medya Grubu, Selman ve Ahmet Bey'den özür diliyoruz. Arkadaşlarımız da iyi niyet gösterdiler, beraber olduk. Son derece de mutlu olduk. Umarım böyle olaylar yeniden yaşanmaz. Daha dikkatli davranırız."Rize maçı sonrası gazetecilere saldırdıkları gerekçesiyle sevkleri yapılan Başakşehirli oyuncular için toplanan PFDK, savunmaların ardından kararını verdi. Basın mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Volkan'a 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası, Ufuk ve Yalçın'a 5 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verildi. Emre Belözoğlu ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.