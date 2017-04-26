Özbek’in söylemi keçiboynuzu gibi

Giriş Tarihi: 26.4.2017
Özbek’in söylemi keçiboynuzu gibi

Sabah Spor yazarları, Serbest Kürsü’de bir araya gelerek gündemi değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN: Dursun Başkan'ın alınan ve satılan oyuncularla ilgili "Zarar etmedik. Kardayız. Başarılıyız" söylemi keçiboynuzu tadındadır.
MURAT ÖZBOSTAN: Dursun bey çalışkan ve G.Saray için bir şeyler yapmaya çabalayan biri ama ekibi kötü.. Seçime gidip, yeni bir ekiple yola devam etmeli...

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, A Spor'da transferdeki dengeleriyle övündü. 2015'in şampiyon takımı geçen yıl altıncı oldu, şimdi ise dördüncü, daha da aşağısı mümkün . G.Saray yönetiminin kendini başarılı sanması daha büyük felaketlerin habercisi midir?

LEVENT TÜZEMEN: Başkan Dursun Özbek'e şu ünlü sözü hatırlatmak istiyorum: "Hayat karşılaştığın güçlüklerle değil, gemiyi limana getirip getirmediğinde ilgilenir..." Galatasaray gemisi geçen yıldan bu yana başarısızlık denizinde batmamak için çırpınıyor. Kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmek olan G.Saray, ne yazık ki geçen sezon UEFA'dan aldığı cezayla Avrupa kupalarına katılamadı. Ligde alınan sonuçlara ve kalan maçlara bakınca Galatasaray aynı hayal kırıklığını yaşayıp Avrupa'ya gitmeyebilir. Galatasaray bu sezon da Avrupa'ya gidemezse taraftarlar sadece lig için tribünlere gelmez. Zaten kadro yapısı, teknik adam kapasitesi bırakın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile baş etmeyi, Başakşehir'le bile rekabet edecek güce ve kaliteye sahip değil.B u şartlarda Dursun Başkan'ın alınan ve satılan oyuncularla ilgili "Zarar etmedik. Kardayız. Başarılıyız" söylemi keçiboynuzu tadındadır. Camia ve taraftar "Kazananlar Kulübü"nden "Kaybedenler Kulübü"ne gerileyen ve Avrupa'yı unutan bir Galatasaray istemiyor. Başkan Özbek de ısrarla, "Ben dönemimi tamamlamak istiyorum. Seçim 2018 Mayıs ayında olacak" dememeli. Yeniden aday olup "Erken seçim" kararını vermeli ve yönetimini yenilemelidir.. Çünkü mevcut yönetim Galatasaray'ı düzlüğe çıkaracak bilgi, birikim ve beceriye sahip değildir. Galatasaray yönetimi tıkanmıştır. İnatlaşmak camia içinde restleşmelere, kavgalara ve küskünlüklere yol açar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray'da ciddi sıkıntılar var. Son senelerdeki transfer politikaları çok yanlış. Teknik adam çelişkileri de yaşanıyor. Ben zamanında da söyledim; Tudor'un transferi etik dışıydı. Zaten şunu düşünmek lazımdı; ikinci devre başladıktan sonra gelen bir teknik direktörün birden takımı başarıya götürmesi soru işaretidir. Tudor da gelir gelmez gereksiz maceralara girince bugünkü tablo meydana geldi.
MURAT ÖZBOSTAN: Dursun bey çalışkan ve G.Saray için bir şeyler yapmaya çabalayan biri ama ekibi kötü.. Bunu ilk defa ben değil herkes aylardır dile getiriyor.. Öyle Florya'ya gidip yemek yiyip oyunculara bir şey demeyle motivasyon olmuyor. Ne oldu? Başkan için futbolcuları neler yaptı? Koca bir hiç. Futbol şubesini yönetmek bambaşka bir şey. Taraftar sadece sonuca, yapılan işlere bakıyor. Kupa istiyor. Şampiyonluk istiyor. Hesap kitaba bakmıyor. Galatasaray seçime gitmeli.. Dursun bey yeni bir ekip kurarsa, seçimi de güle oynaya kazanır. Futboldan anlayan isimlere ihtiyacı var. Öyle kardeşle olmaz bu işler. Hele bu yaz dönemi operasyonunu tek yetkili olarak Mehmet Özbek yaparsa Galatasaray'ı daha kötü günler bekler.

FENERBAHÇE BAŞARISIZ ADVOCAAT BAŞARILIDIR!

F.Bahçe derbiyi kazandı, ikincilik için ümitlendi ama taraftar dahi kötü bir futbol oynandığı görüşünde... Bunu aşmanın bir yolu yok mu?
GÜRCAN BİLGİÇ: Bu kadro ile daha iyisini yapamazsınız. Bunu söylediği için Advocaat'ı eleştirenler oldu ama adam haklı. Herkes "Kadro kötüyse, Manchester'ı nasıl yendi" diyor. Asıl sormaları gereken Adana, Kayseri veya Konya'yı neden yenemedikleri. Savunduğu maçları kazandı Fenerbahçe. Atak oynayıp, pozisyon bulması gerekenlerde ise başarılı olamadı. Oyunun sadece mücadele yönünde iyi olan bir ekibin keyif vermesini bekleyemezsiniz. Ozan ve Salih'li bir orta saha ile belki daha farklı oynanabilirdi ama bu iki genç de futboldan vazgeçmiş bir havada, yeteneklerinin çok altında kaldılar. Derbi kazanıldığı için, nasıl oynandığına kimse bakmadı. Korner bile atamadığın bir G.Saray maçı aslında bu oyuncular için de teknik adam için de utançtır. Deplasman falan bahane değil. Gerçek şu; F.Bahçe'nin boyu bu kadar. Bu takım lig ikinciliğini kovalıyor; bu da Süper Lig'in boyunu hesaplama şansını veriyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'de bana göre teşhisler yanlış yapılıyor. Fenerbahçe'nin orta sahası ve defansı her maç büyük mücadele veriyor. Hepimizin eleştirilerdeki odak noktası, orta saha oyuncularının oyunun iki yönünü uygulamada ve ileriye servislerde sıkıntılı olması… Ancak esas sorun ileri uçta. Van Persie ve Sow'un yürüyecek hallere dahi yok. Aatif adeta melekelerini kaybetmiş durumda. Ligimizin en iyi kanat forvetlerinden biri olan Volkan Şen, nedenini bilmiyorum kendini arayan adam konumunda. Bir tek Lens var, o da aşırı kilolarıyla bölüm bölüm sahne alıyor, devamlılığı yok. Bu durumda orta saha oyuncularının ofansif olarak verimlerini artırmaları olanak dışı.
MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe kazandı mı derbiyi, kazandı.. Yani tabelaya bakmak lazım. Siz Galatasaray'ı sahasında yeniyorsunuz.. İkincilik şansınız sürüyor.. Kupada iddialısınız... Avrupa'da bir noktaya kadar gittiniz... Fenerbahçe'de tek başarı kriteri şampiyonluk ama... Taraftar böyle düşünüyor. Bence Advocaat başarılıdır. Bu sezon bitiyor. Pereira, Barcelona gibi bir takımdan bahsedince, sürekli böyle konuşunca takım o gün bugündür havaya girdi. O ruh halinden kurtulamadı.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin önünde iki hedef var: 1- Lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi bileti. 2- Türkiye Kupası'nı kazanıp şampiyonluğun kaçtığı sezonu bir kupayla kapatmak.. Bu hedefe varmak için bu saatten sonra tabela ön plana çıkar. Kötü futbola rağmen derbide Galatasaray'ı evinde yenmek Fenerbahçeli futbolcular için ciddi bir özgüven getirecektir. Ayrıca futbolda iyi oyuna değil kazanana puan veriyorlar. Beşiktaş maçı dışında fikstür Fenerbahçe'nin lig ikinciliğini yakalamasına göz kırpmaktadır. Rize'de yaşanan olaylardan sonra Başakşehirli oyuncuların toparlanması zor...

BEŞİKTAŞ'IN YORGUN OLMASI ÇOK DOĞAL

Beşiktaş rakiplerinden çok daha güçlü gözükmesine ve övülmesine rağmen en kolay maçlarda bile zorlanıyor. Lig sonuncusu Adanaspor'u bile zor yendiler. Beşiktaş'ın oyununda sonuçların gizlediği bir problem var mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın Adana karşısında zorlanması ölçü olamamalı. Ligimizin seviyesi belli. Beşiktaş kendisinden fizik olarak daha güçlü ve daha organize takım olan Lyon karşısında perşembe günü büyük bir mücadele verdi. Sınırsız enerji sarf etti hem de 120 dakika. Bunun sonunda penaltılarla kıl payı elenmek mutlaka ki hem zihinsel hem fiziksel tahribata yol açtı. Bu durumda ligdeki puan rahatlığı ve rakibin de ligin son sırasında bulunması dolayısıyla bu maça motivasyon sıkıntısı da yansıdı. İşte bu nedenle Adana maçı zor geçti.
MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş zor bir maçtan çıktı. 120 dakika futbol oynadı.. 8 penaltı attı.. Taraftar, takım, teknik kadro herkes sıkıntı yaşadı. Durum böyle iken Adanaspor maçında zorlanmanın normal olduğunu düşünüyorum. Adanaspor lige havlu atmış bir ekip.. 10 yabancı futbolcusu da kanımca sahada diğer Süper Lig ekiplerine kendilerini göstermek için mücadele ettiler. Yani bir pazar aradıkları için istekli ve arzulu idiler.
GÜRCAN BİLGİÇ: Metal bile yoruluyor, Beşiktaşlı futbolcuların da Şenol Güneş'in de formsuz dönem geçirmesi kadar doğal bir şey yok. Adanaspor'dan iki gol yediler ama maç boyunca Beşiktaş'ın kazanamayacağı hissine kapılmadık. Bitime altı hafta kala 7 puanlık farkla zirvede kalmak çok önemli. Şimdi iki tane finalleri var. Sezon içinde "zorlanır" dediğimiz her maç Beşiktaş için kolay olmadı ve puan kayıplarını da getirdi. Başakşehir deplasmanından yenilmeden çıkarlarsa, şampiyonluklarını da garanti altına alırlar.
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Özbek’in söylemi keçiboynuzu gibi
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