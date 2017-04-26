Özbek’in söylemi keçiboynuzu gibi

LEVENT TÜZEMEN: Dursun Başkan'ın alınan ve satılan oyuncularla ilgili "Zarar etmedik. Kardayız. Başarılıyız" söylemi keçiboynuzu tadındadır.
MURAT ÖZBOSTAN: Dursun bey çalışkan ve G.Saray için bir şeyler yapmaya çabalayan biri ama ekibi kötü.. Seçime gidip, yeni bir ekiple yola devam etmeli...
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, A Spor'da transferdeki dengeleriyle övündü. 2015'in şampiyon takımı geçen yıl altıncı oldu, şimdi ise dördüncü, daha da aşağısı mümkün . G.Saray yönetiminin kendini başarılı sanması daha büyük felaketlerin habercisi midir?
LEVENT TÜZEMEN:
Başkan Dursun Özbek'e şu ünlü sözü hatırlatmak istiyorum: "Hayat karşılaştığın güçlüklerle değil, gemiyi limana getirip getirmediğinde ilgilenir..."
Galatasaray gemisi geçen yıldan bu yana başarısızlık denizinde batmamak için çırpınıyor. Kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmek olan G.Saray, ne yazık ki geçen sezon UEFA'dan aldığı cezayla Avrupa kupalarına katılamadı. Ligde alınan sonuçlara ve kalan maçlara bakınca Galatasaray aynı hayal kırıklığını yaşayıp Avrupa'ya gitmeyebilir. Galatasaray bu sezon da Avrupa'ya gidemezse taraftarlar sadece lig için tribünlere gelmez. Zaten kadro yapısı, teknik adam kapasitesi bırakın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile baş etmeyi, Başakşehir'le bile rekabet edecek güce ve kaliteye sahip değil.B u şartlarda Dursun Başkan'ın alınan ve satılan oyuncularla ilgili "Zarar etmedik. Kardayız. Başarılıyız" söylemi keçiboynuzu tadındadır. Camia ve taraftar "Kazananlar Kulübü"nden "Kaybedenler Kulübü"ne gerileyen ve Avrupa'yı unutan bir Galatasaray istemiyor.
Başkan Özbek de ısrarla, "Ben dönemimi tamamlamak istiyorum. Seçim 2018 Mayıs ayında olacak" dememeli. Yeniden aday olup "Erken seçim" kararını vermeli ve yönetimini yenilemelidir.. Çünkü mevcut yönetim Galatasaray'ı düzlüğe çıkaracak bilgi, birikim ve beceriye sahip değildir. Galatasaray yönetimi tıkanmıştır. İnatlaşmak camia içinde restleşmelere, kavgalara ve küskünlüklere yol açar.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
G.Saray'da ciddi sıkıntılar var. Son senelerdeki transfer politikaları çok yanlış. Teknik adam çelişkileri de yaşanıyor. Ben zamanında da söyledim; Tudor'un transferi etik dışıydı.
Zaten şunu düşünmek lazımdı; ikinci devre başladıktan sonra gelen bir teknik direktörün birden takımı başarıya götürmesi soru işaretidir. Tudor da gelir gelmez gereksiz maceralara girince bugünkü tablo meydana geldi.
MURAT ÖZBOSTAN:
Dursun bey çalışkan ve G.Saray için bir şeyler yapmaya çabalayan biri ama ekibi kötü.. Bunu ilk defa ben değil herkes aylardır dile getiriyor.. Öyle Florya'ya gidip yemek yiyip oyunculara bir şey demeyle motivasyon olmuyor. Ne oldu? Başkan için futbolcuları neler yaptı? Koca bir hiç. Futbol şubesini yönetmek bambaşka bir şey.
Taraftar sadece sonuca, yapılan işlere bakıyor. Kupa istiyor. Şampiyonluk istiyor. Hesap kitaba bakmıyor. Galatasaray seçime gitmeli.. Dursun bey yeni bir ekip kurarsa, seçimi de güle oynaya kazanır. Futboldan anlayan isimlere ihtiyacı var. Öyle kardeşle olmaz bu işler. Hele bu yaz dönemi operasyonunu tek yetkili olarak Mehmet Özbek yaparsa Galatasaray'ı daha kötü günler bekler.
FENERBAHÇE BAŞARISIZ ADVOCAAT BAŞARILIDIR!
F.Bahçe derbiyi kazandı, ikincilik için ümitlendi ama taraftar dahi kötü bir futbol oynandığı görüşünde... Bunu aşmanın bir yolu yok mu?
GÜRCAN BİLGİÇ:
Bu kadro ile daha
iyisini yapamazsınız. Bunu söylediği için
Advocaat'ı eleştirenler oldu ama adam haklı.
Herkes "Kadro kötüyse, Manchester'ı nasıl
yendi" diyor. Asıl sormaları gereken Adana,
Kayseri veya Konya'yı neden yenemedikleri.
Savunduğu maçları
kazandı Fenerbahçe. Atak oynayıp,
pozisyon bulması gerekenlerde
ise başarılı olamadı. Oyunun
sadece mücadele yönünde iyi olan
bir ekibin keyif vermesini bekleyemezsiniz.
Ozan ve Salih'li bir orta
saha ile belki daha farklı oynanabilirdi
ama bu iki genç de futboldan
vazgeçmiş bir havada, yeteneklerinin
çok altında kaldılar. Derbi kazanıldığı için, nasıl oynandığına kimse bakmadı.
Korner bile
atamadığın bir G.Saray maçı aslında
bu oyuncular için de teknik
adam için de utançtır. Deplasman
falan bahane değil. Gerçek şu;
F.Bahçe'nin boyu bu kadar. Bu
takım lig ikinciliğini kovalıyor; bu da Süper
Lig'in boyunu hesaplama şansını veriyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Fenerbahçe'de bana
göre teşhisler yanlış yapılıyor. Fenerbahçe'nin
orta sahası ve defansı her maç büyük mücadele
veriyor. Hepimizin eleştirilerdeki odak noktası,
orta saha oyuncularının oyunun iki yönünü
uygulamada ve ileriye servislerde sıkıntılı olması… Ancak esas sorun ileri uçta.
Van Persie ve
Sow'un yürüyecek hallere dahi yok. Aatif adeta
melekelerini kaybetmiş durumda. Ligimizin en
iyi kanat forvetlerinden biri olan Volkan Şen,
nedenini bilmiyorum kendini arayan adam
konumunda. Bir tek Lens var, o da aşırı kilolarıyla
bölüm bölüm sahne alıyor, devamlılığı yok.
Bu durumda orta saha oyuncularının ofansif olarak
verimlerini artırmaları olanak dışı.
MURAT ÖZBOSTAN:
Fenerbahçe kazandı
mı derbiyi, kazandı.. Yani tabelaya
bakmak lazım. Siz Galatasaray'ı
sahasında yeniyorsunuz.. İkincilik
şansınız sürüyor.. Kupada iddialısınız...
Avrupa'da bir noktaya
kadar gittiniz... Fenerbahçe'de tek
başarı kriteri şampiyonluk ama...
Taraftar böyle düşünüyor. Bence Advocaat başarılıdır.
Bu sezon
bitiyor. Pereira, Barcelona gibi
bir takımdan bahsedince, sürekli
böyle konuşunca takım o gün
bugündür havaya girdi. O ruh
halinden kurtulamadı.
LEVENT TÜZEMEN:
F.Bahçe'nin önünde iki hedef var: 1- Lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi bileti. 2- Türkiye Kupası'nı kazanıp şampiyonluğun kaçtığı sezonu bir kupayla kapatmak.. Bu hedefe varmak için bu saatten sonra tabela ön plana çıkar. Kötü futbola rağmen derbide Galatasaray'ı evinde yenmek Fenerbahçeli futbolcular için ciddi bir özgüven getirecektir.
Ayrıca futbolda iyi oyuna değil kazanana puan veriyorlar. Beşiktaş maçı dışında fikstür Fenerbahçe'nin lig ikinciliğini yakalamasına göz kırpmaktadır. Rize'de yaşanan olaylardan sonra Başakşehirli oyuncuların toparlanması zor...
BEŞİKTAŞ'IN YORGUN OLMASI ÇOK DOĞAL
Beşiktaş rakiplerinden çok daha güçlü gözükmesine ve övülmesine rağmen en kolay maçlarda bile zorlanıyor. Lig sonuncusu Adanaspor'u bile zor yendiler. Beşiktaş'ın oyununda sonuçların gizlediği bir problem var mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Beşiktaş'ın
Adana karşısında zorlanması ölçü olamamalı.
Ligimizin seviyesi belli. Beşiktaş kendisinden
fizik olarak daha güçlü ve daha
organize takım olan Lyon karşısında perşembe günü büyük bir mücadele verdi. Sınırsız enerji sarf etti hem de 120 dakika.
Bunun sonunda penaltılarla kıl payı
elenmek mutlaka ki hem zihinsel hem
fiziksel tahribata yol açtı. Bu durumda ligdeki
puan rahatlığı ve rakibin de ligin son
sırasında bulunması dolayısıyla bu maça
motivasyon sıkıntısı da yansıdı. İşte bu
nedenle Adana maçı zor geçti.
MURAT ÖZBOSTAN:
Beşiktaş zor
bir maçtan çıktı. 120 dakika futbol oynadı..
8 penaltı attı.. Taraftar, takım, teknik
kadro herkes sıkıntı yaşadı. Durum böyle
iken Adanaspor maçında zorlanmanın
normal olduğunu
düşünüyorum. Adanaspor lige
havlu atmış bir ekip.. 10 yabancı futbolcusu da kanımca sahada diğer Süper Lig ekiplerine kendilerini göstermek için mücadele ettiler.
Yani bir pazar aradıkları için
istekli ve arzulu idiler.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Metal
bile yoruluyor, Beşiktaşlı futbolcuların
da Şenol Güneş'in de formsuz
dönem geçirmesi kadar doğal bir şey
yok. Adanaspor'dan iki gol yediler
ama maç boyunca Beşiktaş'ın kazanamayacağı
hissine kapılmadık. Bitime
altı hafta kala 7 puanlık farkla zirvede
kalmak çok önemli. Şimdi iki tane
finalleri var. Sezon içinde "zorlanır" dediğimiz her maç Beşiktaş için kolay olmadı ve puan kayıplarını da getirdi.
Başakşehir deplasmanından yenilmeden
çıkarlarsa, şampiyonluklarını da
garanti altına alırlar.