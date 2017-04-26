Özbek’in söylemi keçiboynuzu gibi

LEVENT TÜZEMEN: Dursun Başkan'ın alınan ve satılan oyuncularla ilgili "Zarar etmedik. Kardayız. Başarılıyız" söylemi keçiboynuzu tadındadır.MURAT ÖZBOSTAN: Dursun bey çalışkan ve G.Saray için bir şeyler yapmaya çabalayan biri ama ekibi kötü.. Seçime gidip, yeni bir ekiple yola devam etmeli...Başkan Dursun Özbek'e şu ünlü sözü hatırlatmak istiyorum:Galatasaray gemisi geçen yıldan bu yana başarısızlık denizinde batmamak için çırpınıyor. Kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmek olan G.Saray, ne yazık ki geçen sezon UEFA'dan aldığı cezayla Avrupa kupalarına katılamadı. Ligde alınan sonuçlara ve kalan maçlara bakınca Galatasaray aynı hayal kırıklığını yaşayıp Avrupa'ya gitmeyebilir. Galatasaray bu sezon da Avrupa'ya gidemezse taraftarlar sadece lig için tribünlere gelmez. Zaten kadro yapısı, teknik adam kapasitesi bırakın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile baş etmeyi, Başakşehir'le bile rekabet edecek güce ve kaliteye sahip değil.Başkan Özbek de ısrarla, "Ben dönemimi tamamlamak istiyorum. Seçim 2018 Mayıs ayında olacak" dememeli. Yeniden aday olup "Erken seçim" kararını vermeli ve yönetimini yenilemelidir.. Çünkü mevcut yönetim Galatasaray'ı düzlüğe çıkaracak bilgi, birikim ve beceriye sahip değildir. Galatasaray yönetimi tıkanmıştır. İnatlaşmak camia içinde restleşmelere, kavgalara ve küskünlüklere yol açar.G.Saray'da ciddi sıkıntılar var. Son senelerdeki transfer politikaları çok yanlış. Teknik adam çelişkileri de yaşanıyor.Zaten şunu düşünmek lazımdı; ikinci devre başladıktan sonra gelen bir teknik direktörün birden takımı başarıya götürmesi soru işaretidir. Tudor da gelir gelmez gereksiz maceralara girince bugünkü tablo meydana geldi.Dursun bey çalışkan ve G.Saray için bir şeyler yapmaya çabalayan biri ama ekibi kötü.. Bunu ilk defa ben değil herkes aylardır dile getiriyor..Taraftar sadece sonuca, yapılan işlere bakıyor. Kupa istiyor. Şampiyonluk istiyor. Hesap kitaba bakmıyor. Galatasaray seçime gitmeli.. Dursun bey yeni bir ekip kurarsa, seçimi de güle oynaya kazanır. Futboldan anlayan isimlere ihtiyacı var. Öyle kardeşle olmaz bu işler.Bu kadro ile dahaiyisini yapamazsınız. Bunu söylediği içinAdvocaat'ı eleştirenler oldu ama adam haklı.Herkes "Kadro kötüyse, Manchester'ı nasılyendi" diyor. Asıl sormaları gereken Adana,Kayseri veya Konya'yı neden yenemedikleri.Savunduğu maçlarıkazandı Fenerbahçe. Atak oynayıp,pozisyon bulması gerekenlerdeise başarılı olamadı. Oyununsadece mücadele yönünde iyi olanbir ekibin keyif vermesini bekleyemezsiniz.Ozan ve Salih'li bir ortasaha ile belki daha farklı oynanabilirdiama bu iki genç de futboldanvazgeçmiş bir havada, yeteneklerininçok altında kaldılar.Korner bileatamadığın bir G.Saray maçı aslındabu oyuncular için de teknikadam için de utançtır. Deplasmanfalan bahane değil. Gerçek şu;F.Bahçe'nin boyu bu kadar. Butakım lig ikinciliğini kovalıyor; bu da SüperLig'in boyunu hesaplama şansını veriyor.Fenerbahçe'de banagöre teşhisler yanlış yapılıyor. Fenerbahçe'ninorta sahası ve defansı her maç büyük mücadeleveriyor. Hepimizin eleştirilerdeki odak noktası,orta saha oyuncularının oyunun iki yönünüuygulamada ve ileriye servislerde sıkıntılı olması…Van Persie veSow'un yürüyecek hallere dahi yok. Aatif adetamelekelerini kaybetmiş durumda. Ligimizin eniyi kanat forvetlerinden biri olan Volkan Şen,nedenini bilmiyorum kendini arayan adamkonumunda. Bir tek Lens var, o da aşırı kilolarıylabölüm bölüm sahne alıyor, devamlılığı yok.Bu durumda orta saha oyuncularının ofansif olarakverimlerini artırmaları olanak dışı.Fenerbahçe kazandımı derbiyi, kazandı.. Yani tabelayabakmak lazım. Siz Galatasaray'ısahasında yeniyorsunuz.. İkincilikşansınız sürüyor.. Kupada iddialısınız...Avrupa'da bir noktayakadar gittiniz... Fenerbahçe'de tekbaşarı kriteri şampiyonluk ama...Taraftar böyle düşünüyor.Bu sezonbitiyor. Pereira, Barcelona gibibir takımdan bahsedince, sürekliböyle konuşunca takım o günbugündür havaya girdi. O ruhhalinden kurtulamadı.F.Bahçe'nin önünde iki hedef var: 1- Lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi bileti. 2- Türkiye Kupası'nı kazanıp şampiyonluğun kaçtığı sezonu bir kupayla kapatmak.. Bu hedefe varmak için bu saatten sonra tabela ön plana çıkar.Ayrıca futbolda iyi oyuna değil kazanana puan veriyorlar. Beşiktaş maçı dışında fikstür Fenerbahçe'nin lig ikinciliğini yakalamasına göz kırpmaktadır. Rize'de yaşanan olaylardan sonra Başakşehirli oyuncuların toparlanması zor...Beşiktaş'ınAdana karşısında zorlanması ölçü olamamalı.Ligimizin seviyesi belli. Beşiktaş kendisindenfizik olarak daha güçlü ve dahaorganize takım olanBunun sonunda penaltılarla kıl payıelenmek mutlaka ki hem zihinsel hemfiziksel tahribata yol açtı. Bu durumda ligdekipuan rahatlığı ve rakibin de ligin sonsırasında bulunması dolayısıyla bu maçamotivasyon sıkıntısı da yansıdı. İşte bunedenle Adana maçı zor geçti.Beşiktaş zorbir maçtan çıktı. 120 dakika futbol oynadı..8 penaltı attı.. Taraftar, takım, teknikkadro herkes sıkıntı yaşadı. Durum böyleiken Adanaspor maçında zorlanmanınnormal olduğunudüşünüyorum. Adanaspor ligehavlu atmış bir ekip..Yani bir pazar aradıkları içinistekli ve arzulu idiler.Metalbile yoruluyor, Beşiktaşlı futbolcularında Şenol Güneş'in de formsuzdönem geçirmesi kadar doğal bir şeyyok. Adanaspor'dan iki gol yedilerama maç boyunca Beşiktaş'ın kazanamayacağıhissine kapılmadık. Bitimealtı hafta kala 7 puanlık farkla zirvedekalmak çok önemli. Şimdi iki tanefinalleri var.Başakşehir deplasmanından yenilmedençıkarlarsa, şampiyonluklarını dagaranti altına alırlar.