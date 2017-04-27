Avantaj Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, ligde 2.lik için yarıştığı Başakşehir'le bu kez Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. G.Saray galibiyetiyle morallenen sarı-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 yenik duruma düştü. Zorlu mücadelede Ozan Tufan ve Van Persie ile 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler final biletini Kadıköy'deki rövanşa bıraktı.

BAŞAKŞEHİR'DE ERKEN GOL!

ATV'den şifresiz yayınlanan karşılaşmanın 8. dakikasında Cengiz Ünder muhteşem bir golle Başakşehir'i Fenerbahçe karşısında öne geçirdi. Adebayor'un şutunda kaleci Volkan Demirel başarılı bir kurtarış yaptı. Seken topu Şener Özbayraklı uzaklaştıramayınca topu önünde bulan Cengiz, kals bir plase vuruşla topu Volkan Demirel'in uzanamayacağı köşeye bıraktı.

CENGİZ BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Maça fırtına gibi başlayan Medipol Başakşehir, bu golden 3 dakika sonra yine Cengiz Ünder'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkarttı. Edin Visca sağ kanatta İsmail'den kurtardığı topta yerden ortasını yaptı. Şener'in yatarak müdahalesine rağmen araya giren Cengiz Ünder skoru 2-0'a getiren golü attı.

OZAN TUFAN CEVAP VERDİ

Zorlu maçta Başakşehir'in art arda golleriyle demoralize olan Fenerbahçe, 13. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Süper Lig'deki Başakşehir maçında sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü atan Ozan, Başakşehir kalecisi Faruk Çakır'ın uzaklaştıramadığı topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi.

ÇİZGİDEN CAİCARA ÇIKARDI

Fenerbahçe, Van Persie ile beraberlik golüne yaklaştı ancak Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Júnior Caiçara topu çizgi üzerinden çıkardı. Başakşehir'de Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın cezaları nedeniyle kaleyi koruyan 3. kaleci Faruk Çakır'ın hatalı çıktığı pozisyonda Van Persie kafayı vurdu fakat Caiçara çizgi üzerinden gole izin vermedi.

DİREKLER SALLANDI

Başakşehir, 39. dakikada farkı 2'ye çıkarma şansını Epureanu ile değerlendiremedi. Moldovalı savunmacının kafa vuruşunda kaleci Volkan Demirel'in müdahale ettiği top direğe çarptı. Maçın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sona erdi.

KUPA GOLCÜSÜ SAHNEDE!

Fenerbahçe, 61. dakikada Robin Van Persie'nin golüyle skora denge getirdi. Şener Özbayraklı'nın ortasında kafa vuruşunu yapan Hollandalı golcü skoru 2-2 yaptı. Hollandalı golcü Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını ise 5'e çıkardı

ABDULLAH AVCI ÇILDIRDI!

Medipol Başakşehir cephesi Fenerbahçe'nin golünden önce en direkt vuruşun yerinden kullanılmadığı gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan'a itiraz etti. Emre Belözoğlu'nun orta sahada Ozan Tufan'ı yere düşürdüğü pozisyonda Ozan Tufan kendi yarı sahasında yerde kaldı. Sarı-lacivertliler hızlı şekilde oyunu diğer yarı sahadan başlattı. İlerleyen pozisyonda Fenerbahçe golü bulunca Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı sahanın içine kadar girerek hakem Mete Kalkavan'a itirazlarda bulundu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı 2-2 berabere sona erdi.