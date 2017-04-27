Coman 3 yıl daha Bayern Münih’te

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız futbolcu Kingsley Coman'ı 2020'ye kadar renklerine bağladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Juventus'tan bu sezon sonuna kadar kiralanan Coman için satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtilerek, 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Coman'ın kırmızı–beyazlı ekibin geleceğine ilişkin önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, bundan dolayı genç futbolcu için satın alma opsiyonunu kullandıklarını belirtti.

Coman'ın büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Rummenigge, Fransız futbolcunun gelecek yıllarda kendilerine yardımcı olacağına inandığını kaydetti.

Bayern Münih, Coman'ın bonservis ücreti ile ilgili açıklama yapmazken Alman basını, kırmızı-beyazlı ekibin Fransız oyuncu için Juventus'a 21 milyon avro ödediğini öne sürdü.