derbisinde gol sesi çıkmadı!

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 28.4.2017 00:35 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 00:36
Manchester derbisinde gol sesi çıkmadı!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında oynanan derbide, City ile golsüz berabere kaldı.

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakip kaleye daha fazla giden taraf, ev sahibi City oldu. , sakatlıkları bulunan Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta hücum hattında üretken bir performans sergileyemedi.

Konuk takımda Marouane Fellaini, 84. dakikada Sergio Agüero'ya kafa attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında, forveti Gabriel Jesus'un rakip filelere gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

İki takımın da gol yollarında etkisiz kaldığı Manchester derbisi, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Lig dördüncüsü Manchester City, bu sonuçla puanını 65 yaptı. Manchester United ise rakibinin bir puan gerisinde beşinci sırada yer aldı.

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Manchester derbisinde gol sesi çıkmadı!
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