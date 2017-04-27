Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.4.2017 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 13:45
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN
20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor : Özgür Yankaya

29 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

30 NİSAN PAZAR
13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
19.00 Adanaspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

1 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Bursaspor - Galatasaray: Halis Özkahya
20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

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Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek
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